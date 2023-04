Markt Hartmannsdorf weiterhin unbesiegt

Details Montag, 17. April 2023 19:40

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Markt Hartmannsdorf und die Zweitvertretung von Petersdorf mit dem Endstand von 7:0. Damit wurde Hartmannsdorf der Favoritenrolle vollends gerecht. Der Tabellenführer hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:0 durchgesetzt.

Petersdorf II geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Andreas Schmidt das schnelle 1:0 für USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf erzielte. In der 30. Minute erhöhte Marian Fuchs auf 2:0 für Markt Hartmannsdorf. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schossen die Gastgeber einen weiteren Treffer (42.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Fuchs seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Der tonangebende Stil von Hartmannsdorf spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Für Petersdorf II war es ein Tag zum Vergessen. Schmidt (62.), Fuchs (79.) und Jan Andre Fuchs (87.) machten das Unheil perfekt. Mit dem Spielende fuhr Markt Hartmannsdorf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die Gäste klar, dass gegen USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf heute kein Kraut gewachsen war.

Wer soll Hartmannsdorf noch stoppen? USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf verbuchte gegen Petersdorf II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Süd weiter an. Mit nur sieben Gegentoren stellt Markt Hartmannsdorf die sicherste Abwehr der Liga. Hartmannsdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile zwölf Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Petersdorf II befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf weiter im Abstiegssog. 9:40 – das Torverhältnis von Petersdorf II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Petersdorf II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Petersdorf II insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste Petersdorf II im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Markt Hartmannsdorf kassierte insgesamt gerade einmal 0,54 Gegentreffer pro Begegnung. Hartmannsdorf wandert mit nun 37 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Petersdorf II gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Samstag trifft USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf auf TuS JR Company GmbH Mureck, Petersdorf II spielt tags darauf gegen die Reserve von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg.

1. Klasse Süd: USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf – Petersdorf II, 7:0 (4:0)

87 Jan Andre Fuchs 7:0

79 Marian Fuchs 6:0

62 Andreas Schmidt 5:0

45 Marian Fuchs 4:0

42 Noah Fuerntrath 3:0

30 Marian Fuchs 2:0

8 Andreas Schmidt 1:0

