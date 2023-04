SVU Tieschen gewinnt bei SU Riegersburg

Details Samstag, 22. April 2023 11:40

Durch ein 2:0 holte sich SVU Tieschen drei Punkte bei SU Riegersburg. Als Favorit rein – als Sieger raus. Tieschen hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel hatten die Gäste für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Paul Erkenger war vor 87 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (21.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Für das 2:0 von SVU RB Tieschen zeichnete Luka Kotnik verantwortlich (63.). Die 0:2-Heimniederlage von Riegersburg war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Trotz der Schlappe behält der Gastgeber den achten Tabellenplatz bei. Die Offensive von SU Riegersburg/Vulkanland strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass SU Riegersburg bis jetzt erst zwölf Treffer erzielte. Riegersburg musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SU Riegersburg/Vulkanland insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SU Riegersburg auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nachdem SVU Tieschen hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Tieschen weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Saison von SVU RB Tieschen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für SVU Tieschen, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Riegersburg stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Tieschen die Reserve von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R.

1. Klasse Süd: SU Riegersburg/Vulkanland – SVU RB Tieschen, 0:2 (0:1)

63 Luka Kotnik 0:2

21 Eigentor durch Paul Erkenger 0:1

