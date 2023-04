Petersdorf II schießt St.Margarethen-Kirchberg II ab

Details Montag, 24. April 2023 00:00

Die Zweitvertretung von Petersdorf führte die Reserve von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Petersdorf II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St.Margarethen-Kirchberg II einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Petersdorf II knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Für die 1:0-Führung war Dominik Horvath verantwortlich. Vor 100.000 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Bojan Peter Muzsi das 2:0 für Petersdorf II (40.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Luka Gorecan baute den Vorsprung von Petersdorf II in der 52. Minute aus. In der 55. Minute brachte David Matthias Wackernell das Netz für SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II zum Zappeln. Nach den Treffern von Gorecan (63.) und Lukas Veit (68.) setzte Horvath (80.) den Schlusspunkt für Petersdorf II. Am Ende kam Petersdorf II gegen St.Margarethen-Kirchberg II zu einem verdienten Sieg.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Petersdorf II im Tableau auf die achte Position. Petersdorf II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist Petersdorf II wieder in der Erfolgsspur.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II. Die mittlerweile 45 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Nach der empfindlichen Schlappe steckt das Schlusslicht weiter im Schlamassel. Der Gast musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da St.Margarethen-Kirchberg II insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II hält an. Insgesamt kassierte St.Margarethen-Kirchberg II nun schon zehn Niederlagen am Stück.

Am nächsten Samstag reist Petersdorf II zu SC Breitenfeld an der Rittschein, zeitgleich empfängt SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II TuS JR Company GmbH Mureck.

1. Klasse Süd: Petersdorf II – SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II, 6:1 (2:0)

80 Dominik Horvath 6:1

68 Lukas Veit 5:1

63 Luka Gorecan 4:1

55 David Matthias Wackernell 3:1

52 Luka Gorecan 3:0

40 Bojan Peter Muzsi 2:0

15 Dominik Horvath 1:0

