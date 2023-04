Doppelpack von Kocuvan ebnet den Weg

Details Freitag, 28. April 2023 21:59

Nach der Auswärtspartie gegen SVU Tieschen stand die Reserve von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. mit leeren Händen da. Tieschen gewann 3:1. SVU RB Tieschen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel hatten die Gastgeber einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

In den ersten zehn Minuten verzeichneten beide Teams je eine Möglichkeit - der Ball ging aber nicht ins Tor. Kurz vor der Pause traf Lukas Leber für Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II (40.). Er drückte den Ball nach einem Freistoß von Tobias Mörth über die Linie. Somit hatten die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Gefährlicher Schuss USC Jagerberg, die Fans haben schon gejubelt und auch einige Spieler sind der Meinung, dass der Ball hinter der Linie war. Der Schiedsrichter gibt das Tor aber nicht. JuLe10, Ticker-Reporter

In der 52. Minute glich Luka Kotnik aus und erzielte das 1:1 für SVU Tieschen. Für das 2:1 und 3:1 war Rok Kocuvan verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (63./78.). In Minute 70 herrschte kurz Aufruhr unter den 70 Besuchern - ein vermeintliches Tor der Gäste wurde aber nicht gegeben. Die Schlussphase bestritt Tieschen nur noch zu zehnt, nachdem Ognjen Vukovic mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte SVU RB Tieschen am Freitag trotz Unterzahl einen 3:1-Erfolg gegen SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II.

SVU Tieschen stabilisiert nach dem Erfolg über Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II die eigene Position im Klassement. Tieschen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II kassierte im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Abwehrprobleme von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Defensive von Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 37-mal war dies der Fall. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II alles andere als positiv.

Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II nur zwei Zähler. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der SVU RB Tieschen ungeschlagen ist.

Für SVU Tieschen steht als Nächstes ein Gastspiel auf dem Programm. Es geht gegen die Zweitvertretung von Petersdorf (Sonntag, 16:00 Uhr). Kommenden Dienstag (19:00 Uhr) tritt Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II bei SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II an.

90. Minuten, es scheint als macht die Heimmannschaft glückliche 3 Punkte gegen den Vorletzten! Ein Unentschieden wäre bestimmt auch gerechtfertigt gewesen, da in der ersten Halbzeit der USC Jagerberg klar die bessere Mannschaft war. Jedenfalls wird es so schwierig werden, unter die TOP3 zu kommen…. JuLe10, Ticker-Reporter

1. Klasse Süd: SVU RB Tieschen – SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II, 3:1 (0:1)

78 Rok Kocuvan 3:1

63 Rok Kocuvan 2:1

52 Luka Kotnik 1:1

40 Lukas Leber 0:1

Aufstellungen:

Tieschen: Klemen Zupet - Simon Weghofer, Jernej Pelcl, Borut Uhan (K) - Tobias Fortmüller, Rok Zdovc (23. Friedl), Rok Kocuvan, Dugaxhin Shabani (83. Al Aboudi) - Luka Kotnik, Ognjen Vukovic, Sebastian Urdl

SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II: Michael Voller, David Neuwirth, Marvin Konrad, Elias Wurzinger (25. Mörth), Philipp Scherr (65. Erhard), Niklas Kaufmann, Pascal Hörtl (65. Gartner), Lukas Leber, Nico Luttenberger, Patrick Glieder (K), Daniel Schuster (65. Reitbauer)

