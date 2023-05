Lehrstunde für Petersdorf II

Details Montag, 01. Mai 2023 20:21

SC Breitenfeld an der Rittschein erteilte der Zweitvertretung von Petersdorf eine Lehrstunde: 7:2 hieß es am Ende für SC Breitenfeld. Breitenfeld ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Petersdorf II einen klaren Erfolg. Petersdorf II war im Hinspiel gegen SC Breitenfeld an der Rittschein zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

SC Breitenfeld erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Heininger traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Jozek Cener (10.). Moritz Pfeiffer baute den Vorsprung von Breitenfeld in der 18. Minute aus. Für die Vorentscheidung waren Daniel Lipp (32.) und Mario Dusek (36.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Petersdorf II gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter SC Breitenfeld an der Rittschein zurück lag. Mit zwei schnellen Treffern von Dominik Horvath (53.) und Bojan Peter Muzsi (55.) machte Petersdorf II deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Durchsetzungsstark zeigte sich SC Breitenfeld, als Zoltan Kopacsi (79.) und Michael Stocker (88.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Patrick Scherbler von Breitenfeld noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (89.). Mit dem Spielende fuhr SC Breitenfeld einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Petersdorf II klar, dass gegen SC Breitenfeld an der Rittschein heute kein Kraut gewachsen war.

Breitenfeld macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sechs. SC Breitenfeld an der Rittschein verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SC Breitenfeld konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Petersdorf II weiter im Schlamassel. 17:48 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Petersdorf II alles andere als positiv. In den letzten fünf Begegnungen holte Petersdorf II insgesamt nur vier Zähler.

Breitenfeld tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei TuS JR Company GmbH Mureck an. Einen Tag später empfängt Petersdorf II SVU RB Tieschen.

1. Klasse Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – Petersdorf II, 7:2 (5:0)

88 Michael Stocker 7:2

79 Zoltan Kopacsi 6:2

55 Bojan Peter Muzsi 5:2

53 Dominik Horvath 5:1

36 Mario Dusek 5:0

32 Daniel Lipp 4:0

18 Moritz Pfeiffer 3:0

10 Jozek Cener 2:0

2 Michael Heininger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei