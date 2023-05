TUS Mureck bringt SC Breitenfeld herbe Pleite bei

Details Samstag, 06. Mai 2023 22:13

SC Breitenfeld an der Rittschein steckte gegen TuS JR Company GmbH Mureck eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch TUS Mureck wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das SC Breitenfeld letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Othmar Roth brachte den Gast in der 16. Minute ins Hintertreffen. Alexander Gschier erhöhte den Vorsprung von Mureck nach 29 Minuten auf 2:0. Die Hintermannschaft von Breitenfeld ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Den Vorsprung von TuS JR Company GmbH Mureck ließ Roth in der 70. Minute anwachsen. Letztlich fuhr der Gastgeber einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mureck spielt über weite Strecken souverän und lässt wenig zu bzw. findet Breitenfeld offensiv kaum statt, sodass die Murecker den zweiten 3:0 Sieg einfahren und sich somit weiter von den Gästen in der Tabelle distanzieren Mosando321, Ticker-Reporter

Der Sieg über SC Breitenfeld an der Rittschein, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt TUS Mureck von Höherem träumen. Mureck sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Durch den klaren Erfolg über SC Breitenfeld ist TuS JR Company GmbH Mureck weiter im Aufwind.

Breitenfeld führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat SC Breitenfeld an der Rittschein derzeit auf dem Konto.

Am 13.05.2023 empfängt TUS Mureck in der nächsten Partie SVU RB Tieschen. SC Breitenfeld hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 20.05.2023 gegen USV Raiffeisen WM Hatzendorf.

1. Klasse Süd: TuS JR Company GmbH Mureck – SC Breitenfeld an der Rittschein, 3:0 (2:0)

70 Othmar Roth 3:0

29 Alexander Gschier 2:0

16 Othmar Roth 1:0

