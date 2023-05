Auf Relegationskurs: USV St. Anna/A. II in Bestform

Details Montag, 08. Mai 2023 19:49

Durch ein 2:0 holte sich die Zweitvertretung von USV St. Anna/A. drei Punkte bei Union SV Ottendorf. Im Hinspiel war Ottendorf bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II bereits in Front. Jannik Nico Schlegel markierte in der dritten Minute die Führung. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Der Treffer von Gabriele Musaku in der 49. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Unter dem Strich verbuchte USV St. Anna/A. II gegen Union SV Raiba Ottendorf einen 2:0-Sieg.

Mit 32 Punkten auf der Habenseite steht Union SV Ottendorf derzeit auf dem vierten Rang.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II ist weiter auf Kurs. An der Abwehr der Gäste ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 16 Gegentreffer musste USV St. Anna/A. II bislang hinnehmen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein. Die letzten Resultate von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Ottendorf stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV St. Anna/A. II die Reserve von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R.

1. Klasse Süd: Union SV Raiba Ottendorf – USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II, 0:2 (0:1)

49 Gabriele Musaku 0:2

3 Jannik Nico Schlegel 0:1

