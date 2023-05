Meistertitel fast in der Tasche: Wichtiger Dreier für Markt Hartmannsdorf

Details Montag, 15. Mai 2023 21:50

Markt Hartmannsdorf und Union SV Ottendorf boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Hartmannsdorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 1:1 getrennt.

Rok Roposa brachte sein Team in der 30. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Tobias Eduard Maier war zur Stelle und markierte das 1:1 von Ottendorf (54.). Kevin Kollegger war es, der in der 65. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Markt Hartmannsdorf unterbrachte. Den Freudenjubel von Union SV Raiba Ottendorf machte Marian Fuchs zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (67.). Der Treffer von Stefan Platzer zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass Hartmannsdorf im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (74.). Unter dem Strich verbuchte USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf gegen Union SV Ottendorf einen 3:2-Sieg.

Markt Hartmannsdorf ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Das Heimteam präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 56 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Hartmannsdorf. Hartmannsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. In den letzten fünf Partien rief USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Trotz der Schlappe behält Ottendorf den vierten Tabellenplatz bei. Zehn Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Lage von Union SV Raiba Ottendorf bleibt angespannt. Gegen Markt Hartmannsdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Hartmannsdorf hat nächste Woche die Reserve von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen zu Gast. Für Union SV Ottendorf geht es am Sonntag zu Hause gegen die Zweitvertretung von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg weiter.

1. Klasse Süd: USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf – Union SV Raiba Ottendorf, 3:2 (1:0)

74 Stefan Platzer 3:2

67 Marian Fuchs 2:2

65 Kevin Kollegger 1:2

54 Tobias Eduard Maier 1:1

30 Rok Roposa 1:0

Startformationen:

USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf: Clemens Legenstein - Stefan Platzer, Marcel Maier, Borut Roposa - Jernej Balazic, Noah Fürntrath, Marian Fuchs, Rok Roposa, David Sprah, Martin Sampl - Andreas Schmidt (K)

Ottendorf: Jan Graßmuk, Robert Reicher, Adrijan Legcevic, Abdullah Fazlic, Tobias Eduard Maier, Alexander Wallner, Igor Legcevic, Kevin Kollegger (K), Christopher Bauer, Sascha Furlan, Thomas Wild

