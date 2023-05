Sieben auf einen Streich: St. Anna II überrollt Petersdorf II

Details Sonntag, 28. Mai 2023 14:25

Die Reserve von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner - Petersdorf II musste ohne Wechselspieler antreten - keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Die Heimmannschaft hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel hatte USV St. Anna/A. II mit 3:1 gewonnen.

Zak Pucko (hinten im Duell mit Marco Untergrabner vom DSV) steuerte einen Treffer bei

Die Begegnung fand fast ausschließlich in der Häfte der Gäste statt

Für das 1:0 von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II zeichnete Gabriele Musaku verantwortlich (12.). Kevin Kink erhöhte den Vorsprung der Hausherren nach 16 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Alexander Thurner-Seebacher schien die Partie bereits in der 21. Minute mit den Heimischen einen sicheren Sieger zu haben.

Romantischer Vorfall in der Stahlbau Müller Arena. Marco Urbanitsch bekommt einen sinnlichen Kuss auf die Stirn eines Petersdorf Spielers nach einem Foul. Die Gerüchteküche brodelt ob es nach dem Spiel nicht noch einen Ausflug in Sauna gibt. Thomas Weiß, Ticker-Reporter

Für den nächsten Erfolgsmoment von USV St. Anna/A. II sorgte Matej Rogac (30.), ehe Zak Pucko das 5:0 markierte (42.). Sein Freistoßtreffer aus 18 Metern verzückte die Fans. Die Zweitvertretung von Petersdorf sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück. Mit dem Tor zum 6:0 steuerte Thurner-Seebacher bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (47.). Die Gastgeber leisteten sich sogar den Luxus eines verschossenen Elfmeters - David Lambrecht nagelte den Strafstoß in Manier von Sergio Ramos weit übers Tor.

David Lambrecht. UN VOR STELLBAR ihm wird der Elfmeter gewährt und schießt 24000 Millimeter übers Tor. Er wollte anscheinend die Moral der Gäste nicht zerstören, denn sonst verwandelt er solche Chancen extremst kaltschnäuzig. Thomas Weiß, Ticker-Reporter

Sebastian Schantl gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II (87.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem USV St. Anna/A. II bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Die drei Punkte brachten für USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Defensive von USV St. Anna/A. II (17 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Süd zu bieten hat. Nur dreimal gab sich USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II bisher geschlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich USV St. Anna/A. II in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Der Gaber Effekt, Erfolgstrainer Shinji führt St.Anna zum verdienten Sieg gegen ein sympathisches Petersdorf. Thomas Weiß, Ticker-Reporter

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Petersdorf II. Die mittlerweile 64 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Kurz vor Saisonende steht der Gast mit 14 Punkten auf Platz neun. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Petersdorf II alles andere als positiv. Siege waren zuletzt rar gesät bei Petersdorf II. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II erwartet am Dienstag SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II. Petersdorf II ist am kommenden Freitag zu Gast bei TuS JR Company GmbH Mureck.

1. Klasse Süd: USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II – Petersdorf II, 7:0 (5:0)

87 Sebastian Schantl 7:0

47 Alexander Thurner-Seebacher 6:0

42 Zak Pucko 5:0

30 Matej Rogac 4:0

21 Alexander Thurner-Seebacher 3:0

16 Kevin Kink 2:0

12 Gabriele Musaku 1:0

Aufstellung:

USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II: Elias Pfeiler - Jan Šoštarec, Zak Pucko, Matej Rogac, Kevin Kink - Marvin Poschner - Gabriele Musaku, Jannik Nico Schlegel, Sebastian Kuresch, Alexander Thurner-Seebacher, Marco Urbanitsch (K)

Ersatzspieler: Paul Thurner-Seebacher, Jonas Karl Unger, Sebastian Schantl, David Lambrecht, Felix Hoger

Petersdorf II: Ernö Kovacs - Matic Embreus, Edmond Serfecz - Luka Gorecan, David Kusic (K), Markus Kubat, Christian Kniewallner, Fabian Tertinjek - Lukas Veit, Ludwig Schützenhofer

