TUS Mureck sorgt zeitig für die Entscheidung

Details Montag, 29. Mai 2023 19:50

Die Reserve von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. konnte TUS Mureck nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Die Beobachter waren sich einig, dass Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel war 1:0 für Mureck ausgegangen.

Die Gäste gingen durch Konstantin Radl in der elften Minute in Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Gerd Ringer den Vorsprung von TuS JR Company GmbH Mureck. Lukas Flock schraubte das Ergebnis in der 17. Minute mit dem 3:0 für TUS Mureck in die Höhe. Jetzt war die Messe bereits gelesen. Der Unparteiische beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das Mureck bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen TuS JR Company GmbH Mureck – Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II bleibt weiter unten drin. Insbesondere an vorderster Front liegt bei der Spielgemeinschaft das Problem. Erst 17 Treffer markierte der Gastgeber – kein Team der 1. Klasse Süd ist schlechter. Nun musste sich SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der Heimmannschaft etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II.

TUS Mureck hat nach dem souveränen Erfolg über SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II weiter die dritte Tabellenposition inne. Mureck scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II tritt kommenden Dienstag, um 19:00 Uhr, bei der Zweitvertretung von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen an. Drei Tage später empfängt TuS JR Company GmbH Mureck Petersdorf II.

1. Klasse Süd: SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II – TuS JR Company GmbH Mureck, 0:3 (0:3)

17 Lukas Flock 0:3

15 Gerd Ringer 0:2

11 Konstantin Radl 0:1

