Markt Hartmannsdorf gewinnt mit 4:0 und bleibt ohne Niederlage

Details Sonntag, 04. Juni 2023 18:57

SC Breitenfeld an der Rittschein blieb gegen USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Markt Hartmannsdorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte sich Hartmannsdorf auf dem Platz von SC Breitenfeld die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 3:0 gewonnen.

Das ist der Meister der 1.Klasse Süd ! - Foto Facebook

Nach einer guten halben Stunden führte der Favorit

Martin Sampl stellte die Weichen für USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf auf Sieg, als er in Minute 34 mit dem 1:0 zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf zum 1:0! Ballgewinn per Kopf von David Sprah, Sampi legt sich den Ball zurecht und schließt aus „16 Metern“ (oder mehr) mit gefühlt 10 km/h ab. Der Ball kullert unter dem Torhüter hindurch ins lange Eck. dirtymitch, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Marian Fuchs das 2:0 zugunsten des Ligaprimus (41.).

Und das 2:0 für den HSV! Torschütze würde ich sagen zu 50% Platzi mit einer perfekten Ecke auf Marian, dieser braucht den Ball nur leicht zu streifen und er landet im Kreuzeck. dirtymitch, Ticker-Reporter

Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Sampl schraubte das Ergebnis in der 65. Minute mit dem 3:0 für Markt Hartmannsdorf in die Höhe. Jakob Weitzl gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Hartmannsdorf (85.).

Die junge Garde schlägt zu! Moritz mit einem guten Schuss vom Sechzehner, der noch gehalten wird, Weitzl steht goldrichtig und verwertet den Abpraller mit einem satten Schuss genau unter die Latte dirtymitch, Ticker-Reporter

Dies war dann auch der Endstand in dieser einseitigen Partie. Insgesamt reklamierte USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf gegen Breitenfeld einen ungefährdeten Heimerfolg 4:0 für sich.

So steht es um die beiden Teams

64 Tore – mehr Treffer als Markt Hartmannsdorf erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Süd. Hartmannsdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf 16 Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Markt Hartmannsdorf selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz. Man ist ein verdienter Meister und steigt in die Gebietsliga auf.

SC Breitenfeld an der Rittschein führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Hartmannsdorf stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei SVU RB Tieschen vor, drei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt SC Breitenfeld die Reserve von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg.

1. Klasse Süd: USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf – SC Breitenfeld an der Rittschein, 4:0 (2:0)

85 Jakob Weitzl 4:0

65 Martin Sampl 3:0

41 Marian Fuchs 2:0

34 Martin Sampl 1:0

Aufstellungen: USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf: Lukas Terler - Stefan Platzer, Sebastian Zoller, Jernej Balazic, Matthias Rehn - Marcel Maier, Noah Fürntrath, Marian Fuchs, David Sprah, Martin Sampl - Andreas Schmidt (K)



Ersatzspieler: Wolfgang Hutter, Jakob Wagner, Jan Andre Fuchs, Jakob Weitzl, Fabian Damm, Moritz Jeindl



Trainer: Beno Bagari

Breitenfeld: Stefan Prehm - Christoph Paulitsch, Dejan Rancan, Kevin Theni - Moritz Pfeiffer, Michael Heininger, Franz Josef Stocker, Stephan Grabner (K), Bernhard Haidinger - Niko Barbaric, Jozek Cener



Ersatzspieler: Raphael Pummer, Manuel Lackner, Michael Stocker



Trainer: Martin Hackl Bericht Florian Kober

