USV Hatzendorf beendet Sieglos-Serie und gewinnt bei Petersdorf II

Details Samstag, 21. Oktober 2023 14:14

Die 1.Klasse Mannschaft von Petersdorf hat den Start ins neue Fußballjahr nach elf Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:5-Niederlage gegen USV Hatzendorf verdaut werden. Hatzendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Petersdorf II einen klaren Erfolg. Es war das Duell im Keller der Liga.

Zur Pause führte die Niederl Truppe mit 2:0

Für den Führungstreffer von USV Raiffeisen WM Hatzendorf zeichnete Marc-Andre Siegl verantwortlich (17.). In der 25. Minute erhöhte Dominik Seidl auf 2:0 für die Gäste.

Verteidiger köpft den Ball ohne Bedrängnis im Sechzehner auf den Gegenspieler, Seidl schiesst den Ball ins kurze Eck Andi Bar, Ticker-Reporter

Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Kurzes Aufbäumen der Gastgeber und am Ende ein 0:5

Nach der Pause erarbeitete sich Peteresdorf II drei gute Chancen, konnte den Ball jedoch im gegnerischen Tor unterbringen.

Für das 3:0 von USV Hatzendorf sorgte Siegl, der in Minute 73 mit einem gezielten Schuss zur Stelle war. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Maximilian Putz schnürte einen Doppelpack (76./85.), sodass Hatzendorf fortan mit 5:0 führte.

Putz setzt sich zweimal stark im Zweikampf durch und schiesst den Ball flach ins rechte Eck Andi Bar, Ticker-Reporter

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV Raiffeisen WM Hatzendorf überrannte Petersdorf II förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Petersdorf II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Süd. Die Heimmannschaft befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen USV Hatzendorf weiter im Abstiegssog. In der Defensive drückt der Schuh bei Petersdorf II, was in den 50 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Trotz der drei Zähler machte Hatzendorf im Klassement keinen Boden gut. USV Raiffeisen WM Hatzendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte USV Hatzendorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Petersdorf II stellt sich am Donnerstag (14:00 Uhr) bei TuS JR Company GmbH Mureck vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt Hatzendorf die Reserve von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R.

Petersdorf II: Ernö Kovacs - David Kusic (K) - Luka Gorecan, Aldon Tafilaj, Matic Embreus, Manuel Kniewallner, Esmaeil Hossinpour, Lukas Veit, Christian Kniewallner, Hadi Moqdad, Drilan Tafilaj -



Ersatzspieler: Ledion Tafilaj, Arian Suka, Alexander Ettinger



Trainer: Ludwig Schützenhofer

USV Raiffeisen WM Hatzendorf: Ernst Wolf, Marcel Hermann Ettl, Matthias Becker, Florian Lipp, Borut Roposa, Gerald Kern (K), Marc-Andre Siegl, Manuel Lösch, Primoz Slekovec, Zan Kocuvan, Dominik Seidl



Ersatzspieler: Fade Al Aboudi, Jan Niklas Friedl, Michael Groß, Maximilian Putz



Trainer: Franz Niederl Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd: Petersdorf II – USV Raiffeisen WM Hatzendorf, 0:5 (0:2)

85 Maximilian Putz 0:5

76 Maximilian Putz 0:4

73 Marc-Andre Siegl 0:3

25 Dominik Seidl 0:2

17 Marc-Andre Siegl 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.