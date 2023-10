Am "Highway" zum Premieren-Aufstieg? Tieschen bereitet Unterlamm im Hit den Garaus

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 10:05

Zum absoluten Schlagerspiel der 1. Klasse Süd kam es am Samstagnachmittag vor 250 Zuschauern auf der "Dr. Engelbert Frühwirth Sportanlage", als der Tabellenführer SVU Tieschen mit dem Verfolger USV Unterlamm im Zuge des 10. Spieltages die Klingen kreuzte. 1961 gegründet und bis heute auf den ersten Aufstieg wartend, wollten die Hausherren heuer abermals zum "Sturmlauf" blasen und endlich den Gang in die nächsthöhere "Etage" in Angriff nehmen. Jedenfalls sind die erste Schritten gemacht, gelang bereits der neunte (!) Saisonsieg, welcher den "Polster" auf die Konkurrenz nun auf fünf (Riegersburg) bzw. sechs (Unterlamm) Zähler anwachsen lässt - 4:1-Heimsieg.

Brisanz, Tempo & Offensivfußball in Hälfte eins - später Ausgleichstreffer vom Punkt

Vom Start weg gingen beide Teams sichtlich ambitioniert an die Sache heran, wussten um den Stellenwert des "Schlagers" Bescheid. Und so ließ der erste Jubelschrei nicht lange auf sich warte, ebbte dieser allerdings ebenso schnell wieder ab - Tischen mit dem 1:0 aus Abseitsposition (6.).

Mit Fortdauer dann gefährliche Nadelstiche der Gäste, die sich unlängst ob eines Umfallers des Leaders ja bis auf drei Zähler haben anpirschen können, jedoch zum Start nicht mit der nötigen Effizienz im Ummünzen der Möglichkeiten behaftet waren.

Dann aber neuerliche "Jubeltraube" auf heimischer Seite, welche diesmal nicht von einem Abseitspfiff zunichte gemacht wurde: Wunderbare Zalokar-Freistoß-Hereingabe, welche Schlussmann Julian Hammer zum Eckball ablenkte. In dessen Folge stand Sebastian Urdl in der Box ideal postiert und versenkte das Spielgerät sogleich staubtrocken zum 1:0 (22.).

Dieser Führungstreffer dem Geschehen nochmals mehr Tempo und Brisanz "einimpfend", boten sich die Teams hernach einen packenden, ausgeglichenen und umkämpften Schlagabtausch mit Einschusschancen auf beiden Seiten.

Als alles bereits nach Pausenführung für den Tabellenführer "roch", schlug der Gast via Foulelfmeter zurück: Kristjan Kulcar versenkte zum mental idealen Zeitpunkt zum 1:1 (45.) - gleichbedeutend mit dem Pausenstand.

Doppelpacker Urdl und Konter-Fußball par excellence

Nach dem Seitenwechsel zunächst ausgeglichene Beginnphase, ehe die Hausherren zur nächsten "Angriffswelle" bliesen, respektive den neuerlichen Führungstreffer ins Auge fassten: Zunächst ein maßgenauer Querpass auf Sebastian Urdl, der im Eins-gegen-Eins noch am gegnerischen Schlussmann scheiterte, den Rebound aber in den Maschen unterbrachte und sogleich seinen Doppelpack schnürte - 2:1 (65.).

Zum Ende hin dann Unterlamm natürlich gezwungen worden, mehr Risiko zu nehmen, Räume zu öffnen, "All in" zu gehen... Damit einhergehend viel "Handlungsspielraum" für die spielstarken Heimischen: Nach Tempoangriff Kolar nur durch ein Foulspiel zu stoppen, zirkelte hernach Samir Krasniqi den damit einhergehenden Freistoß aus spitzem Winkel herrlich ins Eck - 3:1 - die Entscheidung (84.).

Und dann auch noch "Vier Gewinnt" aus Tieschen-Sicht: Kolar mit dem herrlichen Steckpass in den Lauf des tiefgehenden Luka Zalokar, welcher im Eins-gegen-Eins in Topscorer-Manier abgebrüht den Schlusspunkt markierte - 4:1 (88.).

Damit wieder "eitel Wonne" auf heimischer Seite, winkt mit einem satten Fünf-Punkte-Vorsprung immerhin der Herbstmeistertitel - ein "Etappenziel" auf dem Weg zum ersten Aufstieg nach dem über 60-jährigen Bestehen des Vereins.

Fotocredit: SV Tieschen Facebook

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.