Unterlamm gewinnt - Matzl weist USV St. Anna/A. II früh in die Schranken

Die Reserve von USV St. Anna/A. steckte gegen USV Unterlamm eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Unterlamm ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II einen klaren Erfolg. Schon das Hinspiel hatte USV Raika Unterlamm für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

Kevin Matzl traf zweimal

Ein Doppelpack brachte das Heimteam in eine komfortable Position: Kevin Matzl war gleich zweimal zur Stelle (5./20.). Beim zweiten Treffer verwertete er einen Nachschuss, nachdem ein Kopfball von Kevin Pfeifer zuvor an die Stange gegangen war. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Nach dem Wiederbeginn hatten die Gäste großes Glück - ein Ballklatschte nur an die Stange. Mit der Treffer von Kevin Pfeifer in der 61. Minute - als Assistgeber fungierte Marc Thier - war dann allen klar, dass bei dieser Begegnung nur die Heimelf als Sieger vom Platz gehen würde. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Elias Pfeiler von USV St. Anna/A. II mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (83.). Letztlich fuhr USV Unterlamm einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Elias Pfeiler sah die rote Karte für eine Kritik

Unterlamm hat nach dem souveränen Erfolg über USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Angriffsreihe von USV Raika Unterlamm lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 39 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute Unterlamm die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte USV Unterlamm neun Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Die letzten Resultate von USV Raika Unterlamm konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Niederlage belegt USV St. Anna/A. II weiterhin den siebten Tabellenplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag trifft USV Unterlamm auf SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen ll, USV St. Anna/A. II spielt tags zuvor gegen USV Raiffeisen WM Hatzendorf.

Stimme zum Spiel:

Thomas Spörk, Obmann Unterlamm:

"Bis zum 2:0 waren wir klar stärker. Die letzten 15 Minuten vor der Pause ist St. Anna gefährlich geworden. Nach dem 3:0 war der Fisch geputzt."

1. Klasse Süd: USV Raika Unterlamm – USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II, 3:0 (2:0)

61 Kevin Pfeifer 3:0

20 Kevin Matzl 2:0

5 Kevin Matzl 1:0

Unterlamm: Julian Hammer - Lukas Lenz-Riegler, Benjamin Moser, Florian Fuchs, Dennis Maurer, Andras Molnar - Kristjan Kulcar, Tobias Jaindl, Marc Thier - Kevin Matzl (K), Kevin Pfeifer



Ersatzspieler: Johann Gartler, Lukas Michael Mandl, Christoph Dobernigg, Maximilian Moser, Philipp Hammer, Nico Gimpl



Trainer: Mathias Pfeifer

USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II: Elias Pfeiler - Jan Šoštarec, Christoph Pendl, Nico Weiß, Felix Hoger, Felix Sampt - Marvin Poschner, David Lambrecht, Marco Urbanitsch (K) - Tobias Frankl, Alex Kokol



Ersatzspieler: Fabian Hödl, Nico Hackl, Julian Seidl, Marcel Legenstein, Matthias Gingl



Trainer: Bekim Suka

by René Dretnik

Foto: USV Unterlamm

