Petersdorf II weiterhin mit löchrigster Defensive in der Liga

Petersdorf hat die Herbstsasion nach 13 Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Wobei - nach dem Nichtantreten in der letzten Runde konnte das Team von Ludwig Schützenhofer diesmal wenigstens spielen. Gegen die SU Riegersburg musste eine 0:3-Niederlage verdaut werden. Damit wurden die Gäste der Favoritenrolle vollends gerecht.

Riegersburg ließ nichts anbrennen

Riegersburg starte sehr gut in die Begegung und kam gleich in der Anfangsphase zu drei tollen Möglichkeiten. Paul Erkenger brachte sein Team schließlich in der 18. Minute nach vorn. Die Partie plätscherte jetzt so vor sich hin - bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert - wohl auch, weil den Riegersburgern ein Treffer wegen Abseits aberkannt wurde.

Für das 2:0 für die Gäste zeichnete Georg Harhammer verantwortlich (64.). Michael Szukits stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für den Gast her (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte SU Riegersburg am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Petersdorf II.

Wie steht es um die Teams und wie geht es weiter

Petersdorf II ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Heimteams im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 55 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Süd.

Riegersburg behauptet nach dem Erfolg über Petersdorf II den dritten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute SU Riegersburg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SU Riegersburg/Vulkanland neun Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Die letzten Resultate der Riegersburger konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

In der 1. Klasse Süd spielt jedes Team dreimal gegeneinander - einzigartig in Österreich

Die Defensivleistung von Petersdorf II lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen SU Riegersburg/Vulkanland offenbarte Petersdorf II eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

In der 1. Klasse Süd muss ja jedes Team dreimal gegeneinander antreten, diese urwitzige Regelung - übrigens einzigartig in ganz Österreich - hat sich Verband bei der Klassensitzung ausgedacht, da ja in der Liga nur zehn Mannschaften vertreten sind. Petersdorf hat die 14. Runde bereits am Nationalfeiertag (0:2 gegen Mureck) ausgetragen und kann sich in die Winterpause verabschieden. Riegersburg muss noch ein Spiel bestreiten - am 11.11. ist die SG Jagerberg/Kirchberg/St. Stefan um 15 Uhr zu Gast.

Stimme zum Spiel:

Dr. Thomas Zojer, Trainer Riegersburg:

1. Klasse Süd: Petersdorf II – SU Riegersburg/Vulkanland, 0:3 (0:1)

90 Michael Szukits 0:3

64 Georg Harhammer 0:2

18 Paul Erkenger 0:1

Petersdorf II: Ernö Kovacs - Fabian Tertinjek - Alexander Ettinger, Manuel Kniewallner, Lukas Veit, Christian Kniewallner, Hadi Moqdad, Drilan Tafilaj (K) - Arian Suka, Aldon Tafilaj, Markus Kubat



Ersatzspieler: Ledion Tafilaj, Ludwig Schützenhofer



Trainer: Ludwig Schützenhofer

Riegersburg: Dennis Meier - Jakob Feier, Kevin Iber, Rene Juric - Paul Erkenger, Stefan Ernst Fink, Raphael Amtmann, Stefano Iber (K) - Tobias Felkl, Rok Gruskovnjak, Georg Harhammer



Ersatzspieler: Lukas Kleinschuster, Ing. Markus Rauch, Michael Szukits, Leo Hafner, Lan Kosi Lovrencec



Trainer: Dr. Thomas Zojer

by René Dretnik

Symbolfoto: Florian Kober

