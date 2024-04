Derby-Überraschung in Hatzendorf! Unterlamm lässt wichtige Punkte im Titelkampf liegen

Details Montag, 08. April 2024 20:06

Der USV Hatzendorf konnte ich am Samstag, für viele überraschend, zum Derbysieger krönen. Die Hausherren biegen den Tabellenzweiten vom USV Unterlamm mit 2-1 und revanchieren sich für die bittere 6-1 Pleite aus der Hinrunde. Die Gäste verlieren dadurch den Anschluss an Tabellenführer Tieschen.

Goldener Doppelschlag früh in der Partie

Der Favorit aus Unterlamm fand an diesem heißen April-Nachmittag einfach nicht in die Spur und musste vor rund 300 Derby-Interessenten einen schnellen Rückschlag wegstecken. Dominik Seidl (11.) und Gerald Kern (15.) trafen im Doppelschlag und stellen die Weichen früh auf Sieg. Unterlamm war in weiterer Folge zwar bemüht, es sollte in Halbzeit eins allerdings nichts Zählbares rauskommen. Hatzendorf sorgte mit einer beherzten Defensivleistung für eine 2-0 Halbzeitführung.

Der vermeintlichen Underdog gewinnt am Ende knapp, aber verdient

Den ungewöhnlich hohen Temperaturen zu Folge, gab es früh viele Wechsel auf beiden Seiten. Unterlamm musste ab der Stundenmarke auch noch mit einem Mann weniger agieren, Schiedsrichter Prosen Paul verwies Lukas Michael Mandl mit der roten Karte vom Platz, nachdem sich dieser wohl im Ton vergriffen hatte. Den tonangebenden Hausherren schien der Sieg mit einem Mann mehr somit sicher. Insgesamt gab es auch neun gelbe Karten an diesem Tag - typisch für ein umkämpftes Derby. Erst nach 80 Minuten keimte für die Gäste Hoffnung auf, Kevin Matzl versenkte einen Strafstoß sicher. Doch mehr als der Anschlusstreffer sollte nicht gelingen und der USV Hatzendorf war Derbysieger.

Stimme zum Spiel

Franz Niederl, Trainer Hatzendorf:

"In einer sehr intensiv und kampfbetonten geführten Partie konnten wir gegen die stark spielende Mannschaft aus Unterlamm rasch unseren Stempel aufdrücken. Das Resultat hätte deutlich höher mit einer besseren Chancenauswertung in Halbzeit zwei ausfallen können. Gratulation an meine Mannschaft zum Derby-Sieg. Nun liegt der Fokus schon auf kommenden Sonntag gegen SG Kirchberg-St. Margarethen."

1. Klasse Süd: USV Raiffeisen WM Hatzendorf – USV Raika Unterlamm, 2:1 (2:0)

80 Kevin Matzl 2:1

15 Gerald Kern 2:0

11 Dominik Seidl 1:0

USV Raiffeisen WM Hatzendorf: Ernst Wolf - Jan Niklas Friedl, Borut Roposa, Maximilian Descovich-Jentsch, Alexander Manninger, Primoz Slekovec - Florian Lipp, Gerald Kern (K), Manuel Lösch, Zan Kocuvan - Dominik Seidl



Ersatzspieler: Dominique Neuherz, Mario Zöhrer, Bessam Cetin, Marc-Andre Siegl, Yusuf Cetin, Matthias Hartinger



Trainer: Franz Niederl

Unterlamm: Julian Hammer - Lukas Lenz-Riegler, Benjamin Moser, Andras Molnar, Nico Gimpl - Matthias Siegl, Tobias Jaindl (K), Marc Thier - Lukas Michael Mandl, Kevin Matzl, Kevin Pfeifer



Ersatzspieler: Kristjan Kulcar, Dennis Maurer, Maximilian Moser, Philipp Hammer



Trainer: Mathias Pfeifer

by JH

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.