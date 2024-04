Tieschen weiterhin in Meisterform! Auch Mureck kommt gegen den Titelanwärter unter die Räder!

Details Montag, 08. April 2024 20:17

Am Samstag-Nachmittag überrumpelte der SVU Tieschen den TuS Mureck mit einem 4-0. Das Topspiel der Runde der 1. Klasse Süd ging an den Tabellenführer und Mureck fuhr ohne Zählbares nach Hause. Im Hinspiel konnte Mureck dem Titelaspiranten noch eine Niederlage (der einzige Punktverlust bisher) zufügen, damals siegte Mureck mit 2-1.

Erst spät in der ersten Halbzeit zeigt Tieschen das Favoritengesicht

Bei herrlichem Wetter sahen die 150 Zuseher am Tieschener Sportplatz eine verhaltene Anfangsphase beider Mannschaften. Mureck drückte durch hohes Pressing, Tieschen zeigte sich abwartend. Die Sundl-Truppe hatte zwar die gefährlicheren Chancen, in Tore konnten diese jedoch nicht verwandelt werden. Erst in Minute 35 kombinierten sich die Heimischen sehenswert vor das Tor der Gäste und vollstreckten durch Luka Zalokar zur Führung. Sein Teamkollege Matija Kolar war es dann, der den Vorsprung verdoppelte - sein gekonnter Lupfer findet den Weg ins Tor (41.). Danach geschah nichts mehr und der Schiedsrichter Altun Serdar, der heute keine(!) Karten zeigen musste, schickte die Mannschaften in die Kabinen.

Schnelle Vorentscheidung leitet drei Punkte ein

Die Gäste waren mit den Köpfen noch halb in der Kabine, als Kolar sich zum Doppelpack schoss (50.). Nach diesem Treffer war allen Beteiligten klar, wer als Sieger den Platz verlässt. Tieschen war auch in weiterer Folge die spielbestimmende Mannschaft, Mureck lauerte auf Kontersituationen. Das 4-0 in Minute 70 durch Sebastian Urdl war das letzte Netzzappeln des Tages - er vollendete eine schöne Passkombination und trug sich in die Torschützenliste ein. Letztendlich war es ein souveräner Auftritt des Titelfavoriten - der Platz an der Sonne scheint für den restlichen Saisonverlauf sehr sicher.

Am kommenden Sonntag tritt SVU Tieschen bei USV Raika Unterlamm an, während TuS JR Company GmbH Mureck einen Tag zuvor SU Riegersburg/Vulkanland empfängt.

Stimme zum Spiel

Alois Sundl, Trainer Tieschen:

"Der SVT agierte in der Anfangsphase ruhig und diszipliniert und hielt dem hohen Pressing von Mureck entgegen. In Folge bespielten wir die Räume gut und konnten nach und nach unser Spiel entfalten. Gratulation an meine Mannschaft, die ein gutes Spiel zeigte und einen verdienten 4-0 Heimsieg feiern konnte."

1. Klasse Süd: SVU RB Tieschen – TuS JR Company GmbH Mureck, 4:0 (2:0)

70 Sebastian Urdl 4:0

50 Matija Kolar 3:0

41 Matija Kolar 2:0

35 Luka Zalokar 1:0

Tieschen: Klemen Zupet - Jan Klobasa, Jernej Pelcl, Borut Uhan (K) - Valmir Maxhuni, Markus Fortmüller, Samir Krasniqi, Dionard Shabani - Luka Zalokar, Sebastian Urdl, Matija Kolar



Ersatzspieler: Alex Sipek, Matthias Hatzl, Oliver Frankl, Lukas Friedl, Dukagjin Shabani



Trainer: Alois Sundl

Mureck: Martin Gschier, Lukas Flock, Raffael Grabler, Dominik Hanschek, Marcel Zwillak, Konstantin Radl, Gerd Ringer (K), Simon Kramberger, Felix Galler, Oliver Fuchs, Alexander Gschier



Ersatzspieler: Daniel Reczek, Martin Neubauer, David Rohrbacher, Maximilian Gerhard Seemann, Lukas Haas, Jakob Klanfar



Trainer: Thomas Flock

