Endlich erfolgreich! Petersdorf II gewinnt gegen Breitenfeld und feiert die ersten Punkte der Saison.

Details Montag, 15. April 2024 08:27

Seit einer gefühlten Ewigkeit verweilt der USV Petersdorf II punktlos am Tabellenende der 1. Klasse Süd. Die gesamte Saison über hatte man das Nachsehen, so auch in den letzten Duellen gegen den SC Breitenfeld, als Petersdorf II mit 4:1 und 6:0 verlor. Doch am Sonntag war es soweit, die Hausherren siegten mit 1:0 und konnten endlich anschreiben.

"Goldtorschütze" Suka trifft nach einer halben Stunde

Viel war an diesem heißen April-Nachmittag nicht los am Sportplatz in Petersdorf II, lediglich 44 Zuseher wurden gezählt. Doch diese sahen eine überraschend solide Heimmannschaft, welche von Beginn an alles weg verteidigte. Über die starke Defensivleistung kam der Außenseiter zur ein oder anderen Möglichkeit und nach einer halben Stunde schob Arian Suka eiskalt zur Führung ein (32.). Breitenfeld war natürlich geschockt, versuchte es in Folge mit der Brechstange. Doch es blieb beim 1:0 und so schickte Schiedsrichter Taletovic die Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Mit Kampfgeist und Härte zum lang ersehnten Sieg

Breitenfeld war in Halbzeit zwei als klarer Favorit natürlich gefordert, doch Heimkeeper Ledion Tafilaj und seine Abwehr waren unüberwindbar. Mit allen Mitteln wehrten sich die Hausherren gegen drückende Gäste, was auch insgesamt acht(!) Gelbe Karten zur Folge hatte. Breitenfeld erhielt im gleichen Zeitraum keine Verwarnung, traf allerdings auch nicht ins Tor und verlor letztendlich überraschend beim Tabellenschlusslicht mit 1:0. Mit dieser kämpferischen Top-Leistung punktete Petersdorf II zum ersten Mal überhaupt in der laufenden Spielzeit und feierte gleichzeitig den ersten vollen Erfolg.

So steht es um die Teams

Der SC Breitenfeld rangiert derzeit auf dem siebten Platz, mit insgesamt 25 Punkten und empfängt nächsten Sonntag den Tabellenvorletzten der SG Jagerberg.





Einen Tag davor darf sich der USV Petersdorf II Hoffnung auf den ersten Auswärtspunkt machen, wenn man in Hatzendorf gastiert - derzeit hält man bekanntlich bei drei Punkten den letzten Tabellenplatz, doch die Formkurve zeigt erstmals in die richtige Richtung.

Stimme zum Spiel

Trainer Petersdorf II, Ludwig Schützenhofer:

"ENDLICH!!! Meine Mannschaft musste so viel aushalten und einstecken. Wir haben hart daran gearbeitet und immer zusammengehalten. Wir stehen noch am Anfang des Weges! Heute hat Breitenfeld uns eine Chance gelassen und wir haben sie kämpferisch genutzt. Natürlich hatten wir heute auch mal das Glück, dass wir bis jetzt nicht hatten.

Die Mannschaft ist in der Lage, noch viel stärker zu werden.."

Aufstellungen:



Petersdorf II: Ledion Tafilaj - Lan Kosi Lovrencec, Philipp Pfund - Aldon Tafilaj, Drilan Tafilaj, Hadi Moqdad, Emir Karamujic, Lukas Veit, Rok Gruskovnjak - Arian Suka, Alexander Ettinger (K)



Ersatzspieler: Adil Jammouli, Manuel Kniewallner, Erjonit Jakupi, Christian Kniewallner



Trainer: Ludwig Schützenhofer Breitenfeld: Philipp Leopold, Christoph Paulitsch, Florian Reisinger, Mario Dusek, Michael Heininger (K), Niko Barbaric, Simon Kopinja, Sebastian Schmidt, Daniel Lipp, Jan Andre Fuchs, Michael Szukits



Ersatzspieler: Zoltan Kopacsi, Florian Prehm, Michael Seidl, Stephan Grabner



Trainer: David Pfeifer





Bericht: JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.