Schützenfest: Wies macht gegen Pistorf das Dutzend voll!

Details Sonntag, 30. August 2020 20:28

Ein Fussballfest zelebrierte der USV Donauversicherung Wies bei der Begegnung gegen den 1. FC Pistorf. Die rund 150 Besucher im Hans Tropper Stadion in Wies wurden mit vielen Toren verwöhnt. Insgesamt zwölfmal konnte Schiedsrichter Thomas Ofner mit seinem Bleistift die Schützen notieren. Nach diesem Kantersieg lacht Wies jetzt von der Tabellenspitze der 1. Klasse West und ist für den nächsten Gegner gerüstet.

Der USV Wies, unter Coach Günther Rabensteiner wollte zum Saisonauftakt in der eigenen Sportanlage unbedingt gewinnen und von Beginn an die Gäste aus Pistorf unter Druck setzen. Bereits in der ersten Spielminute traf David Lugonjic zum 1:0. Dieses war sein erster Streich, drei weitere folgen gleich. Bis zur 23. Minute war das Match noch nicht so einseitig, trotz der 2:0 Führung (Lugonic) versuchten die Gäste mitzuhalten. Als dann in der Pistorfer Ales Cresnik in Minute 34 mit Gelb-Rot in die Dusche geschickt wurde, war es mit der Gegenwehr vorbei.

Der Ausschluß von Ales Cresnik beim 2:0 versetzte den Gästen aus Pistorf endgültig den Todesstoß.

Jetzt war die Auswärtsmannschaft chancenlos, die Heimischen hatten ihr Visier richtig eingestellt, trafen nach Belieben und führte zur Halbzeitpause bereits mit 5:0. Trotz der souveränen Führung wollte Trainer Rabensteiner noch mehr und tauschte zur Halbzeit zwei Mann aus. Ein Tausch entpuppte sich als Goldgriff, denn der eingewechselte Darko Radivojevic konnte sich auch dreimal in die Schützenliste eintragen. Für Pistorf wurde es immer bitterer, mit einem Mann weniger ließ logischerweise auch die Kraft nach. In den letzten 20 Spielminuten traf Wies insgesamt noch sechsmal und fixierte den 12:0 Endstand. Die Weststeirer haben sich jetzt warmgeschoßen. In der nächste Runde ist die Rabensteiner-Elf in Stallhofen zu Gast. Der Gegner Stallhofen II muss sich sicherlich warm anziehen, ob der Offensivkraft der Wieser. Für Pistorf heißt es Krone richten, Staub abklopfen und sich auf den kommenden Gegner vorbereiten. Dieser heißt SG Hengist und ist in der Pistorf-Arena zu Gast.

USV WIES - 1. FC PISTORF 12:0 (5:0)

Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 (1. 13. und 44. Lugonjic), 4:0 (45. Kupinsky), 5:0 (46. Fasvald), 6:0, 7:0 (55. 69. Radivojevic), 8:0 (72. Lugonjic), 9:0 (77. Freigassner), 10:0 (80. Radivojevic), 11:0 (86. Gürtl), 12:0 (89. Hassmann)

Stimmen zum Spiel:

Günther Rabensteiner, Trainer Wies:

"Das heute war eine souveräne Mannschaftsleistung, natürlich bevorzugt durch den Ausschluss der Gäste. Pistorf war im großen und ganzen chancenlos, wir waren sowohl körperlich als auch spielerisch überlegen."

by René Dretnik

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten