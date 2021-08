Eiskalter Vollstrecker: Michael "Magic" Schauer erledigt Dobl/Werndorf/Lannach II im Alleingang

Details Sonntag, 08. August 2021 07:00

Zum Ligaauftakt in der Ersten Klasse West duellierten sich die SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring gegen die Zweitvertretung von SG Dobl/Werndorf/Lannach. Gespielt wurde im Stadion in Wildon. Nach zögerlichem Beginn rollte der Hengist-Express ab der 25. Minute über die Gegner hinweg und siegte schlussendlich hochverdient mit 5:3.

Das Kraftpaket Michael "Magic" Schauer war heute nicht zu bremsen und netzte fünfmal ein.

Binnen zwanzig Minuten war die Partie entschieden - Hengist führte mit 4:1 zur Pause

Mit vollem Schwung und viel Druck wollten die Hausherren gleich vom Start weg dem Spiel den Stempel aufdrücken. Vier hochkarätige Möglichkeiten wurden in den ersten zehn Minuten vergeben. Effizienter waren aber die Gäste - zumindestens zu Beginn. In der 23. Minute traf Ikechukwu Ojukwu zum 0:1 für Dobl/Werndorf/Lannach II. Jetzt wachten die Heimischen Auf binnen 15 Minuten drehten sie die Partie und Michael Schauer traf gleich vier mal ins gegnerische Tor. Mit dem Halbzeitstand von 4:1 holte Ewald Dolliner die Protagonisten in die Kabinen.

In der zweiten Hälfte schalteten die Gastgeber zurück und Dobl/Werndorf/Lannach traf noch zweimal

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn - die Begegnung lief erst drei Minuten - klingelte es erneut im Kasten der Gäste. Michael Schauer war an diesem Tag nicht aufzuhalten und netzt erneut ein. Sein Schuss aus rund 20 Meter landete genau im Kreuzeck und sorgte für den Stand von 5:1 und gleichzeitig für die Vorentscheidung. Jetzt schalteten die Gastgeber einen Gang zurück und das Auswärtsteam konnte noch zweimal zum Torerfolg gelangen. In der 57. Minute verkürzte Christian Ogbugburu auf 5:2 und in Minute 71 sorgte Hamed Jukic für den 5:3 Endstand.

1. Klasse West: SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring – SG Dobl/Werndorf/Lannach II, 5:3 (4:1)

23 Ikechukwu Ojukwu 0:1

25 Michael Schauer 1:1

31 Michael Schauer 2:1

35 Michael Schauer 3:1

45 Michael Schauer 4:1

48 Michael Schauer 5:1

57 Christian Ogbugburu 5:2

71 Hamed Jukic 5:3

Startaufstellungen:

SG Hengist: Christoph Wallner - Julian Lehr, Volker Thorsten Büchsenmeister (K), Max Feldbacher - Alexander Strohrigl, Dominik Ettl, Elias Mangst, Marcel Horvat, Bruno Trattner - Christopher Schulter, Michael Schauer

Dobl/Werndorf/Lannach II: Angelo Simonitsch (K), Daniel Renner, Marko Benjamin Bürger, Timon Eibinger, Christian Ogbugburu, Hamed Jukic, Christopher Löffler, Ikechukwu Ojukwu, Felix Schaffer, Kenan Jasarevic, Tobias Wedenig

Beste Spieler:

Michael Schauer, Alexander Strohrigl, Marcel Horvat (alle SG Hengist)

Stimmen zum Spiel:

Marcel Martschinko, Trainer SG Hengist:

"Die erste Halbzeit war sehr gut und entscheidend. Im zweiten Durchgang taten wir nur mehr das Nötigste. Das Spiel war aber schon nach 45 Minuten entschieden."

by ReD

Foto: SG Hengist/privat

