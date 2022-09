FC Ehrenhausen gewinnt Spitzenspiel gegen SG Bärnbach/Köflach!

Details Samstag, 03. September 2022 09:39

Die gute Serie der zweiten Mannschaft von SG Bärnbach/Köflach seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor gegen FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse vor gut 100 Zusehern mit 2:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Ehrenhausen die Nase vorn.

Luca Vasic brachte Bärnbach/Köflach II in der 27. Minute ins Hintertreffen. Für das zweite Tor von Ehrenhausen war Tobias Macek verantwortlich, der in der 30. Minute das 2:0 besorgte. Mit dem 3:0 durch Tomaz Kidric schien die Partie bereits in der 33. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. SG Bärnbach/Köflach II ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse.

Das Tor glaubt dir ja keiner. Karakaya spielt einen eigentlich relativen harmlosen Freistoß, keiner geht hin, Goalie Marko versucht den Ball mit dem Fuß zu stoppen und steigt vorbei. Kuriositätenkabinett österreichischer Fußball. Foreverpiatek, Ticker-Reporter

Ibrahim Karakaya beförderte das Leder zum 1:3 von Bärnbach/Köflach II über die Linie (70.). Nico Schuster verkürzte für SG Bärnbach/Köflach II später in der 84. Minute auf 2:3. Mit dem 4:2 sicherte Vasic FC Ehrenhausen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Schlussendlich verbuchte Ehrenhausen gegen Bärnbach/Köflach II einen überzeugenden Heimerfolg.

FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse wird der Tabelle zum jetzigen Saisonzeitpunkt nur bedingt Bedeutung bemessen. Nichtsdestotrotz freut sich FC Ehrenhausen über den Sprung an die Tabellenspitze. Mit beeindruckenden 24 Treffern stellt Ehrenhausen den besten Angriff der 1. Klasse West. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse.

Durch diese Niederlage fällt SG Bärnbach/Köflach II in der Tabelle auf Platz vier zurück.

Nächster Prüfstein für FC Ehrenhausen ist SV Hütter & Partner Kainach (Sonntag, 16:00 Uhr). Bärnbach/Köflach II misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von FC G&P-Enegietechnik Ligist (17:00 Uhr).

1. Klasse West: FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse – SG Bärnbach/Köflach II, 4:2 (3:0)

90 Luca Vasic 4:2

84 Nico Schuster 3:2

70 Ibrahim Karakaya 3:1

33 Tomaz Kidric 3:0

30 Tobias Macek 2:0

27 Luca Vasic 1:0