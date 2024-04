Fulminanter Sieg vom Tabellenführer! St. Stefan schenkt St. Josef im Derby ein halbes Dutzend ein.

Details Montag, 08. April 2024 20:21

Am Samstag Nachmittag setzte sich der Titelaspirant aus St. Stefan ob Stainz mit einer herausragenden Leistung mit 6-0 gegen den USV St. Josef durch. Bereits im ersten Saisonduell hieß der Sieger SVU St. Stefan, damals siegte man 1-4. Nachdem die Titelkonkurrenz aus Edelschrott Punkte liegen ließ, lacht St. Stefan nun mit einem Vier-Punkte-Vorsprung von der Tabellenspitze.

Nullnummer in der ersten Halbzeit

Die rund 150 sahen bei herrlichem Wetter von Beginn an ein offenes Derby mit Chancen auf beiden Seiten. St. Josef traf nach einer viertel Stunde Aluminium - St. Stefan tauchte mehrmals vor dem Gäste-Goalie auf, doch blieb auch erfolglos. So schickte Schiedsrichter Harrer Werner beide Teams ohne Torerfolg in die Kabinen.

St. Stefan spielt wie ein Aufstiegsfavorit und schickt St. Josef mit einer Packung nach Hause

Ein Einwurf in Minute 48 sollte den Gästen um die Ohren fliegen, denn Abnehmer Bretterklieber Nino setzte sich robust durch und verwertete links unten. Der Grundstein für einen Heimsieg war also gelegt und ein Standard sollte für erneuten Jubel für die Heimischen sorgen. Freistoßflanke von Konrad Manuel - Jöbstl Maximilian war aus kurzer Distanz mit dem Kopf zur Stelle, 2-0 (63.). Für die Entscheidung sorgte in weiterer Folge dann ein Doppelschlag. Erst traf Pöschl Michael per Direktabnahme (71.), Sekunden später Konrad Manuel (73.).

Mit dem komfortablen 4-0 im Rücken spielten die Hausherren die Zeit von der Uhr, die Gäste waren natürlich geschlagen. Einen besonderen Grund zu feiern hatte an diesem Nachmittag Joker Jöbstl, der nach dem zwischenzeitlichen 2-0, in der Schlussphase zum Hattrick-Helden wurde. Er traf zum Abschluss der Partie noch nach einem Stanglpass, sowie auch aus der Distanz zum 6-0 Endstand (81., 89.). Aufgrund der beeindruckenden Leistung in Halbzeit zwei, sowie eines Patzers der Titelkonkurrenz aus Edelschrott, lacht nun St. Stefan mit vier Punkten Vorsprung vom Platz an der Sonne.

Am kommenden Sonntag tritt St. Stefan bei der Reserve von SG Raika Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein an, während USV St. Josef einen Tag zuvor die Zweitvertretung von ASK Voitsberg empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Amar Zukanovic, Trainer St. Stefan ob Stainz:

"In der ersten Halbzeit hatten wir bereits das 1:0 am Fuss, jedoch scheiterten wir 3 mal am sehr guten Tormann von St Josef, wobei St Josef auch eine gute Torchance hatte. Beide Mannschaften kämpften jedoch mit den hohe Temperaturen. In der zweiten Halbzeit mussten sie jedoch dem hohen Anlaufen in der ersten Halbzeit Tribut zollen. Wir konnten hier unsere Klasse ausspielen und ich kann der Mannschaft nur gratulieren.

Die zweite Halbzeit hat schon gezeigt wozu wir im Stande sind. Es ist schon ein Wahnsinn, was wir von der Bank nachlegen können. Wir bleiben jedoch weiter demütig und schauen von Spiel zu Spiel. Zu guter letzt ein Kompliment an mein Ex Team für die aufopfernde erste Halbzeit und auch an den Spielleiter, der das Derby super im Griff hatte."

Philipp Walch, Co-Trainer St. Stefan:

"Leider nutzten wir unsere Chancen in Halbzeit eins nicht, doch nach der Pausenansprache überzeugten unsere Jungs durchwegs - super Aktionen rausgespielt, schöne Tore erzielt. Auch die Qualität die von der Bank kam, war überragend, Maxi Jöbstl mit dem Hattrick als bestes Beispiel. Ein hochverdienter Derbysieg!"

1. Klasse West: SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz – USV St. Josef, 6:0 (0:0)

89 Maximillian Joebstl 6:0

81 Maximillian Joebstl 5:0

73 Manuel Konrad 4:0

71 Michael Poeschl 3:0

64 Maximillian Joebstl 2:0

48 Nino Bretterklieber 1:0

SVU Immo Resch KFZ Höller St. Stefan ob Stainz: Dominic Klug, Kevin Herunter, Matthias Lichtenegger, Nino Bretterklieber, Matthias Viet, Thomas Mayer, Manuel Konrad, Nico Frieser, Michael Pöschl, Jan Orend, Philipp Walch (K)



Ersatzspieler: Stephan Hiden, Maximillian Jöbstl, Thorsten Ruprechter, Jakob Lickl, Sebastian Vollmann, Andrei Daniel Kucharek



Trainer: Amar Zukanovic

St. Josef: Filip Lojen, Maximilian Bretterklieber, Dario Barbaric, Philipp Topic, Stefan Lehrer (K), Jonathan Schlacher, Josip Segedi, Matthias Roth, Christian Rohrbacher, Philipp Harkam, Christian Sommer



Ersatzspieler: Michael Lesky, Nedim Hadzic, Adis Mustafic, Jonas Breidler



Trainer: Liviu Ioan Cadar , BA

by JH

