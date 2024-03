4:3 Auswärtssieg: Ligist II gewinnt Torfestival gegen Pistorf

Details Samstag, 30. März 2024 12:44

Ein wahrhaft episches Aufeinandertreffen in der 1. Klasse West! Der 1. FC Raiffeisen Pistorf empfing die kampfstarke Truppe des FC HG Haustechnik Ligist II und die Zuschauer wurden mit einem wahren Torfestival belohnt.

Zwei Elfmeter - zwei Ausschlüsse - Fußballerherz was willst du mehr?

Bereits in der 1. Minute zeigte Lukas Schmelzer-Schelch seine Torinstinkte und versenkte den Ball eiskalt im Strafraum, um die Gäste früh in Führung zu bringen. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, als Lukas Wiesner in der 16. Minute mit einem perfekten Freistoß aus 20 Metern das 0:2 erzielte und die Führung ausbaute.

Die Hausherren kämpften verbissen und wurden belohnt, als David Stelzl in der 20. Minute einen Elfmeter souverän verwandelte und auf 1:2 verkürzte. Doch auch dieser Ausgleich war nur von kurzer Dauer, denn Sebastjan Pinter schlug in der 34. Minute zurück und sorgte mit seinem Treffer zum 2:2 für einen erneuten Gleichstand.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit brachte weiterhin Hochspannung, als David Stelzl in der 60. Minute die Hausherren mit einem weiteren Treffer in Führung brachte, nur um Minuten später durch Markus Flecker, der einen Elfmeter sicher verwandelte, erneut den Ausgleich hinnehmen zu müssen.

Doch die Dramatik war noch nicht vorbei, als Moritz Hermann in der 73. Minute die Gäste mit einem weiteren Treffer zum 3:4 in Führung brachte und somit den Sieg vor Augen hielt. In den turbulenten Schlussminuten sahen sowohl Trainer Sretko Bjelic als auch Luka Ranislavjevic jeweils Gelb-Rot wegen Kritik am Schiedsrichter, was die hitzige Atmosphäre des Spiels nur unterstrich.

Am Ende ging der FC HG Haustechnik Ligist II als knapper, aber verdienter Sieger aus dieser packenden Begegnung hervor, während der 1. FC Raiffeisen Pistorf sich mit einer bitteren Niederlage abfinden musste, nachdem sie bis zum Schluss gekämpft hatten. Ein Spiel, das noch lange in Erinnerung bleiben wird!

So steht es um die Teams

Wann wird der 1. FC Pistorf seine defensiven Probleme endlich überwinden können? Nach der Niederlage gegen Ligist II steckt der 1. FC Raiffeisen Pistorf immer tiefer in der Krise. Ein Torverhältnis von 15:40 spricht für sich und verdeutlicht die Schwierigkeiten der Mannschaft. Mit nur zwei Siegen und zehn Niederlagen in dieser Saison steht Pistorf auf wackeligem Boden. Die jüngste Niederlage gegen den FC HG Haustechnik Ligist II hinterlässt die Mannschaft weiterhin ohne Glück.

Ligist II hingegen hat sich mit diesem Triumph vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet. Mit 34 erzielten Treffern in dieser Saison ist die offensive Stärke des FC HG Haustechnik Ligist II offensichtlich. Sechs Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen spiegeln ihre aktuelle Bilanz wider. Nach vier sieglosen Spielen befindet sich Ligist II wieder auf dem Weg zum Erfolg.

Am kommenden Freitag wird der 1. FC Pistorf die Zweitvertretung der Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva empfangen, während Ligist II am selben Tag gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring antreten wird.

Stimme zum Spiel:

Werner Zoisl, Trainer Ligist II:

"Die ersten 15 Minuten von uns waren sehr gut. Wir sind dann glücklich zum 1:0 gekommen, haben schnell das 2:0 gemacht. Das hat dann gepasst. Danach haben wir durch individuelle Fehler das Spiel aus der Hand gegeben. Die Jungs haben dann Moral bewiesen, haben sich wieder zurückgekämpft. Am Ende war der Sieg zwar hart umkämpft, aber vollstens verdient."

1. Klasse West: 1. FC Raiffeisen Pistorf – FC HG Haustechnik Ligist II, 3:4 (2:2)

73 Moritz Hermann 3:4

69 Markus Flecker 3:3

60 David Stelzl 3:2

34 Sebastjan Pinter 2:2

20 David Stelzl 1:2

16 Lucas Wiesner 0:2

1 Lukas Schmelzer-Schelch 0:1

Aufstellungen:

1. FC Raiffeisen Pistorf: Jan Kozar - Philipp Pickl, Sebastjan Pinter, Stefan Lanzl, Patrick Strohmaier, Felix Amadeo Hailing - Kilian Ulrich, Moritz Pickl (K), Thomas Stelzer - David Stelzl, Blaz Martini Glazer



Ersatzspieler: Christopher Rene Wack, Raphael Schalk, Luka Ranisavljevic, Sandro Kriebernegg, Marcel Gamperl, Elias Hailing



Trainer: Sretko Bjelic

FC HG Haustechnik Ligist II: Lukas Schmelzer-Schelch - Mathias Ritz, Niclas Constantin Walzl, Patrick Andre Peking, Keno Bensemann - Lucas Wiesner, Timo Hösele, Moritz Hermann, Lukas Muhri, Patrick Rieger - Markus Flecker (K)



Ersatzspieler: Raphael Konrad, Maximilian Trnka, Stefan Krammer, Jakob Bauer, Philip Schmidbauer



Trainer: Werner Zoisl

