Ligist II rückt auf Rang drei. Kainach kann fulminante Gäste nicht stoppen. 

Details Sonntag, 14. April 2024 16:02

Vor Beginn der Partie gingen Ligainteressenten von einem ausgeglichenen Spiel aus - beide Teams standen mit je 22 Punkten in der oberen Tabellenhälfte. Das Hinspiel gewann der SV Kainach noch mit 0:2, dieses Mal konnte sich jedoch der FC Ligist II eindrucksvoll mit 2:5 durchsetzen und ist nun erster Verfolger des Spitzenduos der 1. Klasse West.

Doppelpacker Hösele lässt die Gäste jubeln

Von Beginn an bekamen die rund 250 Zuseher im Alpenstadion des SV Kainach ambitionierte Gäste zu sehen. Der tonangebenden Ligister Zweitbesetzung sollte an diesem heißen April-Nachmittag vieles leicht von der Hand gehen. Nach 21 Minuten traf Timo Hösele zur verdienten Führung. Doch damit hatte der Mittelfeldakteur nicht genug, er schob auch zum 0:2 vorbei am Heimtorwart ein und krönte eine starke erste Halbzeit mit dem Doppelpack (35.). Nach 45 Minuten schickte Schiedsrichter Schuhajek Peter beide Mannschaften in die Kabinen.

Ligist II sichert sich den verdienten Auswärtsdreier

Wer sich nach dem Seitenwechsel dachte, dass Kainach nun den Heimvorteil nützen könne, der irrte. Nach rund einer Stunde stellte Medin Masic auf 0-3 und Ligist sah wie der sichere Sieger aus (58.). Doch in weiterer Folge erwachten die Hausherren und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Simon Strauß traf in Minute 73 zum verdienten Anschlusstreffer, doch nur zwei Minuten später gelang Masic der Doppelpack zum 1:4 - der alte Abstand war wieder hergestellt (75.). Etwas später keimte erneut ein wenig Hoffnung für Kainach auf - Daniel Rietz traf zum 2:4 (84.). Doch Lucas Wiesner hatte die perfekte Antwort auf dem Fuß und stellte in Minute 86 den 2:5 Entstand her. Am Ende jubelten die Gäste über drei Punkte und das erreichen des dritten Tabellenplatzes.

So steht es um die Teams

Der SV Kainach rangiert nun auf Platz sechs, mit 22 Punkten im Gepäck. Der FC Ligist II lacht mittlerweile von Platz drei und hat 25 Punkte vorzuweisen.

Nächste Woche empfängt Ligist Tabellennachbar St. Josef - Kainach muss beim Vorletzten Pistorf ran.

Stimme zum Spiel

Trainer Ligist, Werner Zoisl:

"Verdienter und souveräner Sieg der Jungs, stolz auf die Leistung der gesamten Mannschaft sowohl spielerisch als auch vom Einsatz!"

Aufstellungen:

SV Hütter & Partner Kainach: Gerhard Birnstingl - Jakob Brand, Daniel Rietz, Sebastian Kanner, Heimo Roschitz (K), Tobias Zwanzger - Lukas Rompold, Simon Strauß, Sebastian Haas, Tobias Liebmann, Kevin Leitner -



Ersatzspieler: Jonas Reinprecht, Samuel Resez, Christoph Lahm, Besmir Dinaj



Trainer: Thomas Eisner

FC HG Haustechnik Ligist II: Lukas Schmelzer-Schelch - Niclas Constantin Walzl, Oliver Blumauer - Medin Masic, Timo Hösele, Stefan Krammer, Jakob Bauer, Patrick Rieger - Raphael Konrad, Markus Flecker (K), Philip Schmidbauer



Ersatzspieler: Mathias Ritz, Lucas Wiesner, Keno Bensemann, Moritz Hermann, Marc Gößler



Trainer: Werner Zoisl Foto: Coach Zoisl Bericht: JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.