Schulter-Festspiele: Roman Panthers dominieren gegen SG Bärnbach/Köflach II

Details Montag, 15. April 2024 11:32

Die Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II zeigten am vergangenen Spieltag eine herausragende Leistung und feierten einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen die SG Bärnbach/Köflach II.

Roman Panthers dominierten von Beginn an

Schon früh in der Partie machten die Panthers ihre Ambitionen deutlich. In der 36. Minute sorgte eine präzise Flanke von Florian Stangl für Gefahr im gegnerischen Strafraum, die Christopher Schulter per Kopf zum 1:0 verwertete. Doch damit nicht genug: Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Manuel Komatz mit einem Kopfball nach einem Eckball auf 2:0 (43. Minute), wodurch die Panthers mit einer komfortablen Führung in die Pause gingen.

Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Roman Panthers nicht nach und drängten weiter auf Tore. In der 61. Minute setzte Schulter seine beeindruckende Leistung fort, indem er nach einem Sprint aufs Tor den Ball zunächst am Torwart scheiterte, dann nachsetzte und dann selbst zum 3:0 einschob.

Christopher Schulter mit dem Dreierpack

Das Spiel war geprägt von der starken Offensive der Panthers, die immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten. So auch in der 67. Minute, als David Emberger eine präzise Flanke schlug und Schulter erneut per Kopf zum 4:0 traf.

Den Schlusspunkt setzte Emil Cavkic in der 78. Minute mit einem fantastischen Schuss aus 20 Metern ins lange Kreuzeck, der keine Chance für den gegnerischen Torwart ließ und das 5:0 markierte.

Die SG Bärnbach/Köflach II konnte kurz vor Schluss durch einen Treffer von Benjamin Raffait noch den Ehrentreffer erzielen (87. Minute), doch der klare Sieg der Roman Panthers war zu diesem Zeitpunkt längst besiegelt.

Emil Cavkic traf aus der Distanz genau ins Kreuzeck

Mit diesem beeindruckenden Auftritt festigen die Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II ihre Position in der Tabelle und zeigen, dass sie zu den Top-Zweier-Teams der 1. Klasse West gehören.

Tillmitsch Flavia Solva II tritt kommenden Sonntag, um 10:30 Uhr, bei SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring an. Bereits einen Tag vorher reist Bärnbach/Köflach II zu USV Raiffeisenbank Edelschrott.

Stimmen zum Spiel:

Oliver Überbacher, Trainer Roman Panthers:

"Das war ein souveräner Heimsieg. Ich bin stolz auf die Burschen."

1. Klasse West: Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II – SG Bärnbach/Köflach II, 5:1 (2:0)

87 Benjamin Raffalt 5:1

78 Emil Cavkic 5:0

67 Christopher Schulter 4:0

61 Christopher Schulter 3:0

43 Manuel Komatz 2:0

36 Christopher Schulter 1:0

Aufstellungen:

Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II: Tobias Veit, David Emberger, Tobias Walter, Eren Timur, Nico Elmer, Florian Stangl, Fabian Reiterer, Emil Cavkic, Christopher Schulter, Alessio Schalk (K), Manuel Komatz



Ersatzspieler: Siegfried Sorko, Alexander Brandner, Fabian Ramschak, Kilian Anton Herk, Adnan Huskic, Andre Schautzer



Trainer: Oliver Überbacher

Köflach: Nico Kammeritsch - Marvin Jahrer, Markus Reinbacher (K), Marcel Peitler - Rafael Josef Strommer, Benjamin Raffalt, Dustin Eicherl, Elias Kropf, Adi Kern, Matthias Fähnrich - Alexander Laschat



Ersatzspieler: Jakob Kern, Daniel Muik



Trainer: Daniel Muik

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.