SPG Leibnitz/Großklein II beendet Saison mit siebentem Rückrundensieg

Das allerletzte Spiel der Saison in der 1. Klasse West endete am Dienstagabend mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg der SG Leibnitz/Großklein II gegen den SV St. Johann/S. Dabei konnten die Gäste vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugen, zeigten sich kaltschnäuzig vor dem Tor und feierten am Ende den siebenten Rückrundensieg.

Interessante Anfangsphase

Bereits in der 4. Minute hatten die Gastgeber ihre erste große Chance, die jedoch von Gästegoalie Fabian Schober-Müller glänzend pariert wurde. Die SG wiederum zeigte in der 8. Minute ihre Offensivqualitäten, als ein Schuss an die Latte ging.

Die Heimischen konnten in der 9. Minute durch Christian Heibl in Führung gehen, nachdem ein Schuss aus der zweiten Reihe von Torhüter Schober-Müller nicht kontrolliert werden konnte und Heibl nur noch abstauben musste. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 12. Minute erzielte Artavazt Avetisyan den Ausgleich, als er nach einem tollen Lochpass SV-Schlussmann Usman Ustylgov in der kurzen Ecke überraschte.

Doppelschlag bringt Gäste auf die Siegerstraße

Nach einem spannenden ersten Durchgang, der mit einem gerechten 1:1-Unentschieden endete, nahmen die Gäste das Spiel in der zweiten Hälfte zunehmend in die Hand. Direkt nach Wiederanpfiff zeigten sie ihre Ambitionen, als die SG in der 46. Minute die erste große Chance hatte, die jedoch vom Keeper Ustylgov pariert wurde.

In der 52. Minute war es erneut Avetisyan, der die Gäste mit seinem zweiten Treffer in Führung brachte. Nach einem perfekten Pass in die Tiefe schloss er eiskalt ab. Der SV St. Johann zeigte sich in der Folge bemüht, hatte jedoch Schwierigkeiten, klare Chancen zu kreieren. Stattdessen erhöhten die Gäste in der 56. Minute durch Mario Pöltl auf 1:3, nachdem Marius Urschler ihn perfekt bedient hatte.

In der 62. Minute folgte schließlich der entscheidende Treffer zum 1:4. Urschler überlupfte St. Johanns Torwart nach einem tollen Pass in den Strafraum. Trotz einiger Bemühungen der Gastgeber, darunter ein Freistoß in der 75. Minute und eine vergebene Chance in der 81. Minute, gelang es dem SV nicht, das Blatt zu wenden. Die SG Leibnitz/Großklein II zeigten eine beeindruckende Vorstellung und ließ den Hausherren am Ende keine Chance. Mit diesem Sieg bestätigten die Gäste ihre starke Form im Frühjahr.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hansi Hans-Peter (1100 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hansi Hans-Peter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.