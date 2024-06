Vizemeister USV Edelschrott biegt SV Kainach mit 2:0

Details Montag, 10. Juni 2024 09:01

Der USV Edelschrott konnte sich in einem spannenden Derby vor 150 Zusehern mit 2:0 gegen den SV Kainach durchsetzen. Die Heimischen, welche bereits Vizemeister waren, nahmen ihre Favoritenrolle an und gewannen am Ende das Topspiel der letzten Runde der !. Klasse West. Jetzt ruft die Relegation.

Umkämpfte Szenen in Edelschrott -

die Heimischen sind nicht nur Vizemeister, sondern auch Derbysieger





Jovanovic-Tor macht zur Pause den Unterschied

Das Spiel brauchte etwas Anlaufzeit. Erst in der 20. Minute hatte der USV Edelschrott eine erste gute Chance, als ein Abpraller von Kevin Gussmagg fast zur Führung führte. Nur eine Minute später folgte das erste Tor des Spiels: Petar Jovanovic traf nach einer schönen Kombination von Harrer und Gussmagg zur 1:0-Führung für den USV Edelschrott. Die Gastgeber setzten den SV Kainach weiter unter Druck und hatten mehrere gute Chancen, ihre Führung auszubauen. Dennoch blieb auch der SV Kainach gefährlich und hätte kurz vor der Halbzeit ausgleichen können, als ein Spieler vor dem Tor ausrutschte und eine große Möglichkeit ungenutzt ließ.

Zur Halbzeitpause führte der USV Edelschrott mit 1:0. Es blieb abzuwarten, ob die Gäste in der zweiten Halbzeit das Blatt noch würden wenden können.





Schnelles 2:0 - Kainach war gebrochen

Nur wenige Momente nach Wiederanpfiff fiel das zweite Tor für den USV Edelschrott. Jan Glaser behauptete den Ball, Harrer Wolfi schloss ab, und nach einem Abpraller landete der Ball bei Daniel Greinix, der zum 2:0 verwertete (50.). Diese Führung gab dem USV Edelschrott noch mehr Sicherheit und Kontrolle über das Spiel.

Nach rund 70 Minuten wurde es kurzzeitig hitzig, als die Trainer beider Teams beruhigt werden mussten. Trotz der emotionalen Momente blieb das Spiel auf dem Platz weiterhin fair. Die Gastgeber setzten ihren offensiven Druck fort und hatten innerhalb von zwei Minuten gleich drei gute Möglichkeiten.

Nach 90 Minuten endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Gastgeber. Der SV Kainach kämpfte tapfer, konnte jedoch die kompakte Defensive des USV Edelschrott nicht überwinden.

Der USV Edelschrott spielt somit in den kommenden Tagen um das Gebietsliga-Ticket, die Relegation wartet.

USV Edelschrott:

"Volles Haus bei unserem USV Edelschrott gegen Kainach..

In ein paar Tagen geht es dann in der Relegation um den Aufstieg."





Aufstellungen

USV Raiffeisen Bäckerei Café Jechart Edelschrott: Bernhard Gabriel Sorger - Ognjen Vukovic, Jan Glaser - Wolfgang Harrer, Michael Kollmann (K), Daniel Greinix, Stefan Kollegger, Petar Jovanovic, Dominik Kaspar, Thomas Alexander Kainz - Kevin Franz Gussmagg

Ersatzspieler: Dominik Kopp, Philipp Huberts, Rikardo Panic, Reinhard Gugl, Peter Szabo, Stefan Dirnberger

Trainer: Daniel Münzer





SV Hütter & Partner Kainach: Gerhard Birnstingl - Jakob Brand, Heimo Roschitz (K), Tobias Zwanzger, Stefan Schriebl - Lukas Rompold, Simon Strauß, Sebastian Haas, Kevin Leitner - Bastian Kokelj, Besmir Dinaj

Ersatzspieler: Jonas Reinprecht, Daniel Rietz, Samuel Resez, David Neuhold, Tobias Liebmann

Trainer: Thomas Eisner



Fotos: Edelschrott

Bericht JN





