Zuseher-Statistik: Akzeptable Zahlen in der Gebietsliga Enns!

Insgesamt waren es 66 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Gebietsliga Enns über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumen im Herbstdurchgang 8.870 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 134 Beobachtern pro Spiel ergibt. Die Begegnung mit den meisten Besucher (500) ging mit Trieben gegen Gaishorn am 07.09 vonstatten. 300 Leute vorort dabei waren beim Spiel Aigen gegen Landl (12.10) bzw. jeweils 250 bei Landl gegen St. Gallen (08.09) und Ardning gegen Hall (05.10).

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Aigen 920 5 184 2. St. Gallen 890 5 178 3. Trieben 980 6 163 4. Gröbming 975 6 162 5. Ardning 950 6 158 6. Landl 765 5 153 7. Ramsau 620 5 124 8. Radmer 600 5 120 9. Gaishorn 700 6 116 10. Hall 635 6 105 11. Schladming II 490 5 98 12. Öblarn 345 4 86

