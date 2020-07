Hammer! Radmer lässt es am Transfermarkt ordentlich krachen!

Details Montag, 13. Juli 2020 03:22

Nach 9 Jahren ununterbrochen in der 1. Klasse Enns bewerkstelligt es der SV Kupferschaubergwerk Radmer im Sommer 2018 endlich, in die Gebietsliga Enns aufzusteigen. Dort wusste sich die Truppe von Trainer Mario Steiner vom ersten Moment an zu behaupten, wie der 4. Tabellenplatz in der ersten Saison auch unterstreicht. Im zweiten Jahr, das aus bekannten Gründen nach dem Herbst-Durchgang abgebrochen wurde, läuft es für Radmer dann noch um einiges besser. War man doch mit nur drei Punkten Rückstand auf den Ersten Aigen, am 2. Rang antreffbar. Woraufhin man Appetit auf mehr bekommt, wie die aktuellen Transfer-Bewegungen dokumentieren. Demnach ist es durchaus vorstellbar, dass der SV Radmer in der Spielzeit 21/22 erstmalig in der Unterliga Nord A mit von der Partie ist.

(Das neue DSV-Trio bei Radmer: von links: Mark Schranz, Bernhard Rinner und Mario Giermair)

Radmer präsentiert sich neu aufgestellt

Obmann Michael Loidl zum gegeben Sachverhalt: "Aufgrund unserer getätigten Transfers sind wir doch guter Dinge, dass wir um den Titel mitspielen können. Ist es uns doch gelungen mit Bernhard Rinner, Mark Schranz und Mario Giermair drei bedeutende Spieler-Persönlichkeiten vom DSV Leoben loszueisen. Hinzu kommen noch die Zugänge, Lukas Berger, Philipp Langinger und Dominik Watzl. Wichtig wird sein, dass die Mannschaft aufgrund der wenigen Anzahl an Spielen, vom Start weg zur erforderlichen Balance findet. Was heißt, dass es wichtig wäre, gleich bei den ersten beiden Heimspielen, gegen Landl (29.08) und Ardning (05.09), voll anzuschreiben." - so Michael Loidl, der die Fäden auch als sportlicher Leiter zieht. Der Stellvertreter ist mit Stefan Rock neu hinzugekommen. Das Team rund um Coach Mario Steiner wird von Stefan Rock (Tormann-Trainer) und Holger Reinthaler (Konditionstrainer) komplettiert.

Photocredit: SV Radmer / by: Ligaportal/Roo

