Gaishorn entführt drei Punkte aus Schladming

Details Montag, 19. Oktober 2020 17:05

Am Sonntag empfing FC Schladming II vor eigenem Publikum den Tabellensechsten FC Mayr-Melnhof Gaishorn. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Das waren am Ende die Gaishorner, die sich knapp aber doch mit 2:1 durchsetzen konnten. Schladmings Zweier vergab einen Elfmeter.

Keine Tore in der ersten halben Stunde

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. Dabei sind die Gaishorner das aktivere Team, das in dieser Phase auch eine Doppelchance vorfindet, aber nicht verwerten kann. Das Publikum sieht aber ein sehr interessantes Spiel. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es doch 1:0. Klaus Oppliger bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 39. Minute seine Mitspieler per Kopfballtor zum Jubeln, neuer Spielstand 0:1. Dabei hätten die Gaishorner auch noch das 2:0 erzielen können, doch Oppliger nimmt das Geschenk nicht an. Nach 46 Minuten beendet der Schiedsrichter Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Entscheidung in der 85. Minute

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Top-Chance für die Schladminger, denn es gibt Elfmeter. Der Goalie der Gaishorner hält aber. Die Schladminger bleiben aber am Drücker und geben weiter Gas. Der Einsatz sollte sich bezahlt machen. Antonio Solaja versenkt nach 71 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 1:1. Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. Dann ist es aber Raphael Wöhrer, der in Minute 85 Goalgetter-Qualitäten beweist und das Leder zum 2:1 ins Eck zirkelt. Das ist gleichzeitig die Entscheidung. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und FC Gaishorn darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.

Roland Kahr (Sektionsleiter Schladming): "Die Niederlage ist bitter. Das hätte nicht sein müssen. Wir haben auch Tormöglichkeiten vorgefunden und die beste Chance vom Elfmeterpunkt vergeben."