St. Gallen dreht Spitzenspiel in Landl

FC Landl verlor gegen SV St. Gallen nicht nur das Spiel mit 1:2, sondern auch die Tabellenführung. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. St. Gallen drehte das Spiel durch zwei späte Treffer. Aigen ist neuer Tabellenführer.

Das Spiel beginnt munter. Der erste Abschluss gehört dem FC Landl, doch keine Gefahr für den Tormann. Kurz darauf der nächste Abschluss für Landl, aber Stangl hält. Nun gibt auch der SV St. Gallen den ersten Schuss aufs Tor ab, doch der Ball fliegt links am Tor vorbei. Dann ist es wieder St. Gallen, doch Goalie Auer hält bravourös. Das Spiel geht Hin und Her. In der 38. Minute deutet der Schiri dann auf den Elfmeterpunkt: Jakob Hollinger versenkt die Kugel ins linke Eck. Stangl errät zwar die Ecke, aber der Schuss war zu platziert. Damit führt Landl. In weiterer Folge plätschert das Spiel dahin und es geht mit der Führung der Gastgeber auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang brauchen die beiden Teams eine Weile, bis sie ins Spiel kommen. Es passiert lange nichts. Beide Teams sind zwar bemüht, doch das mit dem Toreschießen will nicht klappen. Als niemand mehr damit rechnet, steht es plötzlich doch 1:1. Laszlo Kosa versenkt das Leder mit einem sehenswerten Fallrückzieher im Tor. Damit ist wieder alles offen und St. Gallen bleibt am Drücker. Und tatsächlich: Nur vier Minuten später steht es in der 86. Minute 2:1 für die Gäste. Marcel Pretschuh versenkt einen Freistoß direkt im Kasten. Die Landler werfen zwar noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt beim Sieg der Gäste, die das Spiel drehen konnten.

Patrick Liess (Trainer St. Gallen): "Sehr ausgeglichenes Spiel mit beidseitig kaum Torchancen, indem wir durch einen Elfmeter in Rückstand geraten sind. In den letzten zehn Minuten konnten wir uns nochmal steigern und das Spiel zu unseren Gunsten drehen. Darüber sind wir natürlich sehr glücklich."

Gebietsliga Enns: FC Landl – SV St. Gallen, 1:2 (1:0)

38 Jakob Hollinger 1:0

81 Laszlo Kosa 1:1

87 Marcel Pretschuh 1:2

