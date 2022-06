Nach Rückstand: St. Gallen überrollt Hall

Details Sonntag, 05. Juni 2022 22:18

St. Gallen drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ SV Hall am Ende mit 5:1 keine Chance. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV St. Gallen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, SV St. Gallen hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Das Spiel ist zunächst ausgeglichen. Beide Teams versuchen sich im Spiel nach vorne, doch das Leder will nicht ins Tor. Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen schließlich war, traf Halls Tobias Gerfried Nachbagauer vor 111 Zuschauern ins Netz. Er wird schön in Szene gesetzt und trifft.

Eine starke Leistung zeigte Lukas Mayr, der sich mit einem Doppelpack für St. Gallen beim Trainer empfahl (48./56.). Beide Male wird er von der Haller Defensive übersehen, Damit ist das Spiel gedreht. Marcel Pretschuh schießt die Kugel per Freistoß schließlich zum 3:1 für den Gast über die Linie (76.). Jetzt bleiben die St. Gallener am Drücker. St. Gallen baute den Vorsprung in der 84. Minute aus. Mayr stellte schließlich in der 90. Minute den 5:1-Sieg für SV St. Gallen sicher. Am Ende nahm St. Gallen bei SV Hall einen Auswärtssieg mit.

Am nächsten Samstag reist SV Dandler Hall zu SV Trieben, zeitgleich empfängt SV St. Gallen Tus Gröbming.

Norbert Pretschuh (Sektionsleiter St. Gallen): "Nachdem uns fünf Spieler aus der Frühjahrsstartelf gefehlt haben,musste umgestellt werden. Dadurch war auch die erste Hälfte nicht gut gespielt von uns und Hall führte verdient mit 1:0. Mit etwas Nachjustieren in der Aufstellung kamen wir aber sehr gut ins Spiel und Hall konnte nicht mehr dagegen halten. So geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung."

Gebietsliga Enns: SV Dandler Hall – SV St. Gallen, 1:5 (1:0)

90 Lukas Mayr 1:5

84 Szilard Szoegedi 1:4

76 Marcel Pretschuh 1:3

56 Lukas Mayr 1:2

48 Lukas Mayr 1:1

43 Tobias Gerfried Nachbagauer 1:0