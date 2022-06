Auch Kantersieg reicht Öblarn nicht zum Klassenerhalt

Details Montag, 13. Juni 2022 08:29

Auch die gute Leistung im letzten Saisonspiel rettete FSV Union Raiffeisen Öblarn nicht mehr. Mit einem 6:2 gegen die Reserve von FC Schladming verabschiedet sich FSV Öblarn aus der Gebietsliga Enns. Zur Pause waren die Öblarner noch im sicheren Fahrwasser, denn da führte man selbst mit 5:0, während es bei Hall 0:0 stand. Am Ende gewannen die Haller aber noch und schicken Öblarn in die 1. Klasse Enns.

Vor 290 Zuschauern markierte Predrag Babic das 1:0 (2.). Nach einer Ecke klären die Schladminger den Kopfball an die Latte, von dort springt der Ball auf Babic, der köpft ein - keine Chance für Schrempf im Tor von Schladming. Mit der Führung im Rücken wollen die Öblarner gleich nachlegen. Stattdessen fällt aber beinahe im Gegenzug der Ausgleich, im letzten Moment kann aber gerettet werden. In der 13. Minute erhöhte Rade Panic den Vorsprung von FSV Union Raiffeisen Öblarn - Langer Ball nach einem Freistoß, alle reklamieren Abseits, der Schiedsrichter peifft nicht, Panic läuft alleine aufs Tor und netzt überlegt ein. Damit ist für klare Fronten gesorgt und Öblarn hat derzeit den Klassenerhalt geschafft, denn bei Hall steht es Unentschieden. Hilmar Flammer brachte das Schlusslicht in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (17.). Panic (34.) und Babic (38.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung der Heimmannschaft. Schladming II wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper des Gasts bis dahin hinter sich.

Die zweite Halbzeit beginnt so wie die erste aufgehört hat, mit starken Öblarnern. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 6:0 fällt. Marwin Flammer vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 46. Spielminute. Das Spiel ist längst entschieden, plötzlich wendet sich aber das Blatt im Abstiegskampf, denn Hall führt plötzlich mit 2:0. Die zwei Ehrentreffer von Schladming ändern weder etwas am Sieg der Öblarner noch am Abstieg, denn Hall bringt den Dreier über die Zeit. Bei einem Remis wäre Öblarn nächstes in der Gebietsliga verblieben.

Sowohl die Leistung der Hintermannschaft als auch die der Offensive ließen in dieser Saison zu wünschen übrig, sodass Öblarn die Spielzeit mit einem mageren Torverhältnis von 38:65 abschließt. Die Saisonbilanz von FSV Union Raiffeisen Öblarn kommt dürftig daher, wie vier Siege, zwei Remis und 16 Niederlagen nachhaltig belegen. Mit der Leistung der letzten Spiele wird FSV Öblarn so unzufrieden wie mit dem gesamten Saisonverlauf sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert FC Schladming II im unteren Mittelfeld des Tableaus. Der Angriff von Schladming II kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 40 Treffern unter Beweis stellt. Zum Saisonende hat FC Schladming II neun Siege, neun Niederlagen und vier Unentschieden auf dem Konto stehen. Vom Glück verfolgt war Schladming II in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Gebietsliga Enns: FSV Union Raiffeisen Öblarn – FC Schladming II, 6:2 (5:0)

86 Hannes Kurt Sailer 6:2

83 Manuel Scott 6:1

46 Marwin Flammer 6:0

38 Predrag Babic 5:0

34 Rade Panic 4:0

17 Hilmar Flammer 3:0

13 Rade Panic 2:0

2 Predrag Babic 1:0