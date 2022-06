SV Trieben: Am 25./26. Juni kommt es zum "Wochenende des Fußballs"

Details Dienstag, 21. Juni 2022 19:20

Der SV Godstone Trieben veranstaltet am kommenden Samstag/Sonntag, ein "Wochenende des Fußballs". Am 25. Juni kommt bereits ab 10:00 Uhr ein Kleinfeldturnier zur Austragung. Anmeldungen sind jederzeit möglich. Am Abend gibt es dann ab 20:00 Uhr Live-Musik mit Powerfrog & Band. Am 26. Juni kommt es dann ab 10:00 Uhr zum "großen Turnier der Kleinen". Kinder aus Kindergarten und Volksschule sind herzlich willkommen. Keine Anmeldung nötig! Natürlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Auf Euer Kommen freut sich der Sportverein Trieben!

Graphik: SV Trieben

© Robert Tafeit