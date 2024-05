Nostalgischer Sieg: Weinburg gewinnt das letzte Nachbarschaftsderby gegen Siebing

Details Sonntag, 05. Mai 2024 12:16

In einem packenden Fußballnachmittag setzte sich der SV Union Weinburg mit einem knappen 1:0 gegen USV Siebing durch. Das heiß ersehnte Nachbarschaftsderby, das zum letzten Mal stattfand, bot Spannung bis zur letzten Minute. Beide Teams zeigten eine starke Leistung, doch ein Treffer von David Pauko kurz nach der Halbzeitpause entschied das Spiel zugunsten der Gastgeber. Dieser Sieg wird mit Sicherheit in der Vereinschronik eine Erwähnung finden.

Wichtigster Sieg des Jahres: Der USV Weinburg gewinnt das allerletzte Gemeindederby gegen den USV Siebing

Ein hart umkämpftes Match von Beginn an

Die Erwartungen an dieses Derby waren hoch, insbesondere da Weinburg versuchte, die seit 1984 anhaltende Durststrecke gegen Siebing zu beenden. Der Spielbeginn war geprägt von intensiven Aktionen beider Mannschaften. Eigentlich begann das Spiel sehr gut für die Gäste. Bereits in der 2. Minute erhielt Siebing einen Strafstoß, doch Weinburgs Torhüter Berat Bingöl hielt den Elfmeter bravourös und setzte ein frühes Zeichen. Dieser Moment schien Weinburg zusätzlich zu motivieren, denn in der 12. Minute scheiterte Marcel Küssner nur knapp am gegnerischen Schlussmann Fabian Simon. Ein weiterer Höhepunkt war der Stangenschuss von David Pauko in der 16. Minute, der schon fast den Führungstreffer für Weinburg bedeutet hätte.

Auf der Gegenseite hatte Siebing in der 33. Minute die Chance, durch einen Freistoß in Führung zu gehen, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben. Beide Teams ließen in der ersten Halbzeit nichts unversucht, doch der Halbzeitpfiff ertönte beim Stand von 0:0. Eine Halbzeit, die mit hohem Einsatz und einigen Torchancen, aber ohne Tore endete.

Entscheidender Moment kurz nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Gleich in der 47. Minute gelang David Pauko, der bereits in der ersten Halbzeit mit einem Stangenschuss auf sich aufmerksam gemacht hatte, der lang ersehnte Führungstreffer für den SV Union Weinburg. Ein Moment, der die Fans jubeln ließ und das Spiel entscheidend prägen sollte. Trotz weiterer Bemühungen von Siebing, den Ausgleich zu erzielen, stand die Verteidigung von Weinburg sicher. Daniel Schwarz hatte in der 38. Minute noch eine Möglichkeit für Weinburg, den Vorsprung auszubauen, doch es blieb beim knappen 1:0.

Das Spiel endete mit diesem Ergebnis, wodurch der SV Weinburg einen historischen Sieg gegen den USV Siebing feiern konnte. Es war ein Match, das die Fans beider Teams nicht so schnell vergessen werden, voller Emotionen und mit einem verdienten Sieger. Weinburg hat gezeigt, dass sie in der Lage sind, ihre lange Durststrecke gegen Siebing zu beenden, und dieses letzte Derby wird sicherlich in die Annalen der beiden Vereine eingehen.

Nach dem Spiel war es für Weinburg-Obmann Helmut Prutsch sehr emotional

Stimme zum Spiel:

Helmut Prutsch, Obmann Weinburg:

zum Spiel...

"Es war ein Top-Kick von beiden Mannschaften - ein wahres Fußballfest für die 450 Besucher. Wenn du in der zweiten Minute einen Elfmeter gegen dich kriegst und den der Tormann auch noch hält, dann weisst du, dass das Glück auf deiner Seite ist. Aber dann haben wir ein super Spiel gemacht, hätten zur Halbzeit schon 4 bis 5:0 führen können."

zum letzten Gemeindederby...

"Nach dem Spiel war es sehr emotional, es war immerhin das letzte Gemeindederby in dieser Form. Für mich persönlich eine noch größere Freude. Ich habe nämlich in meiner 17jährigen Tätigkeit als Obmann noch kein einziges Spiel gegen Siebing gewonnen. Wir können diesen Sieg in der Chronik als geschichtsträchtig verbuchen."

Gebietsliga Süd: Weinburg : Siebing - 1:0 (0:0)

47 David Pauko 1:0

by René Dretnik

Foto und Video: SV Weinburg

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.