Wörschach revanchiert sich gegen Stein für verlorenen Titelfight

Wörschach entschied das Match gegen Stein/Enns mit 4:2 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Detail: Im Vorjahr kämpften beide Klubs auf Augenhöhe um den Meistertitel. Am Ende konnten sich die Steiner durchsetzen, doch auch Wörschach stieg auf. Dennoch gelang die Revanche für das verlorene Titelrennen.

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Wörschacher. Christoph Strimitzer bringt SU Wörschach in der dritten Minute nach vorn - er wird schön in Szene gesetzt und trifft. Eine starke Leistung zeigt dann Michael Hirz, der sich mit einem Doppelpack für SV Stein/Enns beim Trainer empfahl (5./12.). Zunächst trifft er per Kopf, dann per Abstauber. Wörschach brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Stein/Enns hatte bis zur Pause Bestand.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Wörschachern. Maximilian Polzer befördert das Leder zum 2:2 von SU Wörschach in die Maschen (51.) - wird wunderschön in Szene gesetzt. Und kurz darauf sollte es noch dicker kommen. Für das 3:2 und 4:2 war Strimitzer verantwortlich. Stadler tanzt zunächst die ganze Abwehr aus, scheitert aber am Torhüter - Strimitzer setzt nach und trifft. Beim 4:2 macht umkurvt er den Goalie und schiebt ein. Das 4:2 ist gleichzeitig der Endstand.

Mit drei Punkten im Gepäck verließen die Gastgeber die Abstiegsplätze und nehmen jetzt den sechsten Tabellenplatz ein.

Den Blick aufs Klassement wird man bei SV Stein/Enns – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist der Gast abgerutscht und steht aktuell nur auf dem achten Rang.

SU Wörschach hat das nächste Spiel in sieben Wochen, am 01.10.2022 gegen SV Aigen im Ennstal. Am Sonntag empfängt Stein/Enns SV Aigen/E.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Wir haben uns heute leider nicht clever genug angestellt. Für die Fans war es ein interessantes Spiel, aber die Niederlage ist natürlich nicht gut für uns. Wir müssen uns nächste Woche wieder steigern."

Gebietsliga Enns: SU Wörschach – SV Stein/Enns, 4:2 (1:2)

69 Christoph Strimitzer 4:2

59 Christoph Strimitzer 3:2

51 Maximilian Polzer 2:2

12 Michael Hirz 1:2

5 Michael Hirz 1:1

3 Christoph Strimitzer 1:0