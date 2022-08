Stein spielt mit Aigen Katz und Maus

Details Montag, 22. August 2022 13:52

Der Start ins neue Spieljahr ging für SV Aigen im Ennstal mit dem 0:8 gegen SV Stein/Enns in der Gebietsliga Enns vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte SV Aigen/E. nicht einen Zähler. Stein hingegen holte den ersten Saisonsieg, nachdem man vorige Woche gegen Wörschach den Kürzeren zog.

Die Steiner starten druckvoll ins Match. Dominik Pfennich bringt Stein/Enns bereits in der zwölften Spielminute in Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhten die Gastgeber den Vorsprung. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Steiner machen aber munter weiter, während Aigen große Probleme hat. In dieser Phase haben es die Aigener dem Goalie zu verdanken, dass es nicht schon 0:3 oder 0:4 steht. Michael Hirz vollendete zum dritten Tagestreffer in der 38. Spielminute - er braucht den Ball nur locker einschieben. Der tonangebende Stil von SV Stein/Enns spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Im zweiten Durchgang setzen die Steiner genau das fort, was sie in der ersten Halbzeit begonnen haben. Hirz (46.), Sebastian Forstinger (63.) und Rene Gerhard Gutmann (65.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von Stein/Enns aufkommen. Dazwischen kassieren die Aigener noch eine Rote Karte - bitter für die Gäste. Stein/Enns überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:0 (77.). Hirz stellte schließlich in der 84. Minute den 8:0-Sieg für SV Stein/Enns sicher. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Stein/Enns bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Stein/Enns im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Stein/Enns hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und eine Niederlage kassiert.

Aigen/E. steht nach drei Spieltagen auf der letzten Tabellenposition.

SV Stein/Enns tritt am Samstag, den 27.08.2022, um 17:00 Uhr, bei SV Kupferschaubergwerk Radmer an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SV Aigen im Ennstal die Reserve von FC Schladming.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Mit so einem Ergebnis kann man nur zufrieden sein. Die Mannschaft hat heute wirklich sehr konzentriert gespielt und immer weiter Gas gegeben. Das war auch die richtige Antwort auf das Ergebnis in der vergangenen Woche."

Gebietsliga Enns: SV Stein/Enns – SV Aigen im Ennstal, 8:0 (3:0)

84 Michael Hirz 8:0

77 Daniel Schoenleitner 7:0

65 Rene Gerhard Gutmann 6:0

63 Sebastian Forstinger 5:0

46 Michael Hirz 4:0

38 Michael Hirz 3:0

13 Daniel Schoenleitner 2:0

12 Dominik Pfennich 1:0