Erfolgreiche Aufholjagd von St. Gallen in Ardning

Details Sonntag, 28. August 2022 12:29

Tus Ardning und SV St. Gallen boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die Ardninger lagen nach fünf Minuten bereits mit 2:0 in Front, mussten sich aber noch geschlagen geben, denn St. Gallen drehte die Partie.

Ardning erwischte einen Blitzstart ins Spiel. David Vrhovac traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Benjamin Rohrer (7.). Damit führen die Gastgeber klar und deutlich, während St. Gallen schockiert wirkt. Damit hatten die Gäste nicht gerechnet. Dennoch können sie zurückschlagen. Marcel Pretschuh verkürzte für St. Gallen aber später in der 19. Minute auf 1:2. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Leon Michael Hager in der 26. Minute. Damit haben die Gäste tatsächlich ein 0:2 innerhalb weniger Minuten aufgeholt. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang sollte es dann noch dicker kommen für die Ardninger: Der Treffer zum 3:2 sicherte SV St. Gallen nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hager in diesem Spiel (63.). Tus Ardning war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Ardning findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Die bisherige Saisonbilanz von Tus Ardning bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte St. Gallen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte der Gast bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Ardning zu FSV Union Raiffeisen Öblarn, zeitgleich empfängt SV St. Gallen SU Wörschach.

Lukas Liess (Trainer St. Gallen): "Wenn du nach fünf Minuten mit 0:2 zurückliegst, musst du dich mit großem Aufwand zurückkämpfen. Nach der langen Verletzungsunterbrechung saß der Schock bei unseren Jungs tief, umso stolzer sind wir heute auf sie, das Spiel noch gewonnen zu haben."

Gebietsliga Enns: Tus Ardning – SV St. Gallen, 2:3 (2:2)

63 Leon Michael Hager 2:3

26 Leon Michael Hager 2:2

19 Marcel Pretschuh 2:1

7 Benjamin Rohrer 2:0

1 David Vrhovac 1:0