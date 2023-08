Ausseerland feiert ungefährdeten Sieg über Schladming Juniors

Details Sonntag, 27. August 2023 16:11

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von FC Ausseerland. Das Heimteam setzte sich mit einem 3:1 gegen FC Schladming Juniors durch. Das Ergebnis hätte wohl noch deutlich höher ausfallen können, trafen die Ausseer doch drei Mal die Latte und vergaben weitere Top-Gelegenheiten.

Guter Start von Ausseerland

Die Ausseer spielen von der ersten Minute an nach vorne und geben Gas. Alexander Pushkin brachte Ausseerland in der 15. Minute nach vorn - er ist nach einem Stanglpass zur Stelle. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Ausseer auch gleich nachlegen. Es bleibt vorerst aber trotz einiger hochkarätiger Chancen inklusive drei Lattentreffern - unter anderem von Otter - bei der knappen Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte FC MAYRLIFE Ausseerland I einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Ausseern. Das 2:0 von FC Ausseerland bejubelte Nikolaus Eder (54.) - er zieht aus 16 Metern ab und der Ball passt. Für das 3:0 von Ausseerland sorgte David Otter, der in Minute 64 zur Stelle war. Schladming Juniors versenkte die Kugel in der 89. Minute zum 1:3. Am Schluss gewann FC MAYRLIFE Ausseerland I gegen den Gast.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von FC Ausseerland aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. In dieser Saison sammelte Ausseerland bisher zwei Siege und kassierte eine Niederlage.

FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am kommenden Freitag trifft FC MAYRLIFE Ausseerland I auf SV Stein/Enns, FC Schladming Juniors spielt tags darauf gegen SC Juniors Liezen.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben wegen einiger Ausfälle eine ziemlich umgebaute Mannschaft auf dem Platz gehabt, diese hat ein sehr gutes Spiel gemacht und den Gegner über 90 Minuten klar dominiert. Wir hatten noch 3 Lattenschüsse und eine Vielzahl weiterer Chancen auf einen viel höheren Sieg. Erfreulich ist das Debüt von zwei weiteren Youngsters aus der Juniorsmannschaft. Lukas Stöckl hat zum ersten Mal von Beginn an gespielt und Lukas Grill (Jahrgang 2008) wurde eingewechselt. Pauschallob an die Mannschaft, genau so müssen wir auftreten."

Gebietsliga Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland I – FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors, 3:1 (1:0)

89 Lars Kabusch 3:1

64 David Otter 3:0

54 Nikolaus Eder 2:0

15 Alexander Pushkin 1:0

