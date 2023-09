Otter on fire - fünf Tore bei 7:1-Sieg von FC Ausseerland gegen FC Landl

Details Sonntag, 17. September 2023 20:05

FC MAYRLIFE Ausseerland I kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich das Heimteam als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Mann des Spiels war David Otter - er erzielte fünf Tore und schoss den Gegner damit im Alleingang vom Platz.

Ausseerland dreht Partie

Dabei begann das Spiel alles andere als nach Wunsch der Ausseer: Schon in der ersten Spielminute ging FC Landl in Führung und versetzte die Fans in Begeisterung. Doch die Freude währte nicht lange, denn in der 45. Minute erzielte der FC MAYRLIFE Ausseerland I den Ausgleichstreffer. Otter Dave war der Torschütze und sorgte damit für den Pausenstand von 1:1.

Die zweite Halbzeit wurde zu einem regelrechten Feuerwerk an Toren. Otter erwies sich als der Mann des Spiels und erzielte in der 64., 66. und 71. Minute gleich drei Treffer in beeindruckender Manier. Sein Hattrick brachte den FC MAYRLIFE Ausseerland I mit 4:1 in Führung und ließ die Fans aus dem Häuschen geraten.

Otter on fire

Doch das war noch nicht alles. In der 82. Minute erhöhte das Heimteam auf 5:1 und setzte ein deutliches Zeichen. Die Torflut endete erst in der 90.+5. Minute, als der FC MAYRLIFE Ausseerland I das 7:1 erzielte und damit den Schlusspunkt setzte.

Besonders erwähnenswert war das beeindruckende Tor von Otter in der 65. Minute. Mit einem sensationellen Volley aus 20 Metern traf er ins linke untere Eck und sorgte für Staunen auf den Rängen.

Offensiv konnte FC Ausseerland in der Gebietsliga Enns kaum jemand das Wasser reichen, was die 21 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

FC Landl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur drei Zähler.

Ausseerland ist jetzt mit zwölf Zählern punktgleich mit Landl und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 21:11 auf dem dritten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Als Nächstes steht für FC MAYRLIFE Ausseerland I eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau. FC Landl empfängt parallel SV Stein/Enns.

Stimme zum Spiel:

Martin Mulej (Trainer Ausseerland): "Gleich zu Beginn haben wir uns das Leben wieder mit einem Eigenfehler selber schwer gemacht. Nach und nach haben wir das Spiel immer besser in den Griff bekommen. Nach dem Doppelschlag zum 3:1 sind dann die Landler auseinandergebrochen, uns ist dann alles gelungen. Die Mannschaft hat heute ein klares Statement abgegeben, ich muss ein Pauschallob aussprechen. Aber genau so wie beim 0:1 vor 2 Wochen ist auch der heutige Kantersieg kein Grund zum ausflippen. Wir werden weiter seriös arbeiten und mit beiden Beinen am Boden bleiben, wenn wir weiter so Gas geben, können wir uns auf die nächsten Aufgaben freuen."

Aufstellungen:

FC MAYRLIFE Ausseerland I: David Gabriel , BEd - Michael Machherndl, Kilian Posch, Markus Syen, Wolfgang Marl - Philipp Wimmer, Alexander Pomberger (K) - David Otter, Florian Bruckenberger, Jonas Kogler, Ivan Jurisic



Ersatzspieler: Daniel Stöckl, Johannes Raaijmann, David Tadic, Michael Kraft, Alexander Pushkin, Lukas Stöckl



Trainer: Martin Mulej





FC Landl: Markus Auer - Roland Gottsbacher, Fabian Auer, Moritz Rodlauer, Robert Pernegger - Patrick Arrer, Lukas Lindner (K), Raphael Schuller, Gregor Baumann - Oliver Pretschuh, Jonas Rodlauer



Ersatzspieler: Nico Johannes Huber, Raphael Meschek, Julian Schuhleitner, Fabian Lindner, Oliver Puntigam, Andre Winter



Trainer: Lukas Lindner

Gebietsliga Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland I – FC Landl, 7:1 (1:1)

88 David Otter 7:1

80 Alexander Pomberger 6:1

77 David Otter 5:1

67 David Otter 4:1

61 David Otter 3:1

60 Florian Bruckenberger 2:1

46 David Otter 1:1

2 Oliver Pretschuh 0:1

