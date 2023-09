FC Ausseerland entführt drei Punkte vom FC Ramsau

Die erste Halbzeit begann bei anfangendem Regen, und die Gastmannschaft, FC MAYRLIFE Ausseerland I, zeigte von Anfang an ihre Stärke. Bis zum ersten Tor dauerte es aber eine Weile. Erst in der 45. Minute erzielten sie das erste Tor des Spiels. Die Hereingabe wurde zwar zunächst geblockt, aber Alexander Pomberger kam an den Ball und traf ins Tor, was den Pausenstand von 0:1 markierte.

Entscheidung fällt

In der zweiten Halbzeit setzte FC Ramsau alles daran, den Rückstand aufzuholen, aber die Ausseer waren weiterhin stark. In der 76. Minute erzielte das Team von FC MAYRLIFE Ausseerland I das entscheidende zweite Tor. Ein Einwurf gelangte zu Otter, der den Torhüter überlupfte und das Ergebnis auf 2:0 erhöhte.

Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten in der zweiten Halbzeit gelang es keiner Mannschaft, weitere Tore zu erzielen. Am Ende blieb es beim verdienten 2:0-Sieg für FC MAYRLIFE Ausseerland I.

Insgesamt zeigte sich FC Ausseerland als das stärkere Team an diesem Tag, und ihre effektive Spielweise brachte ihnen den Sieg. Trotz des anfangenden Regens war es ein unterhaltsames Spiel, das den Zuschauern viel Spannung bot.