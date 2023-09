Nächster Erfolg für St. Gallen - dieses Mal bei den Juniors Liezen

Die Partie begann mit viel Spannung, und schon in der 29. Minute ging SV St. Gallen in Führung. Imre Biro erzielte das erste Tor des Spiels, nachdem Marcel Pretschuh einen Lochpass auf Leon Hager spielte und dieser den Ball in die Mitte brachte. Biro drückte den Ball trocken über die Linie. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Pausenstand von 0:1, wobei sich beide Teams einige Chancen erarbeiteten.

Liezen verkürzt

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel intensiver, und SV St. Gallen setzte seine Dominanz fort. In der 63. Minute gelang Imre Biro erneut ein Tor, nachdem Liezens Torhüter Gavric den Ball nicht unter Kontrolle bringen konnte. Biro musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben, was das Ergebnis auf 0:2 erhöhte. SC Juniors Liezen versuchte, zurückzuschlagen, und in der 84. Minute gelang ihnen ein Treffer. Nikola Ostojic erzielte das Tor nach einem Schuss aus 14 Metern ins linke Eck. Das Ergebnis stand nun bei 1:2. Doch SV St. Gallen ließ sich nicht beirren und erhöhte in der 78. Minute auf 1:3. Oliver Selle erzielte das Tor per Kopf nach einem Freistoß von Szilard Szögedi. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten in der Schlussphase des Spiels blieb es beim verdienten Sieg für SV St. Gallen mit einem Endstand von 1:3.

Moritz Mayrhofer im Tor von SV St. Gallen zeigte eine starke Leistung und verhinderte einige gefährliche Schüsse von SC Juniors Liezen. Etwa 76 Zuschauer waren ins Stadion gekommen, um das Spiel zu verfolgen, und sie wurden mit einer unterhaltsamen Partie belohnt.