Krass! FC Ausseerland gibt 3:0-Führung aus der Hand

Details Montag, 09. Oktober 2023 22:16

FC Ausseerland sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 3:3 hieß es am Ende. Die Ausseer lagen bereits mit 3:0 in Front lagen, gaben die klare Führung aber noch aus der Hand gaben.

Schnelle Führung

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor für den FC MAYRLIFE Ausseerland I, als Jonas Kogler bereits in der 8. Minute einen Stangler erfolgreich verwandelte. Die Gäste aus Aussee gingen somit früh in Führung.

In der 14. Minute legte der FC Ausseerland nach, als David Otter das zweite Tor erzielte. Die Gastgeber, die SC Juniors Liezen, hatten zu diesem Zeitpunkt Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden.

In der 38. Minute erhöhte der FC Ausseerland seinen Vorsprung auf 3:0, als Pomberger mit einem Zuckerpass auf Otter, der den Ball über den Torhüter lupfte, erfolgreich war. Die Heimmannschaft hatte in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, die starke Offensive von Aussee zu stoppen. Die erste Halbzeit endete somit mit einem klaren 3:0-Vorsprung für den FC Ausseerland.

Gastgeber kommen zurück

In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber jedoch stärker aus der Kabine und zeigten eine beeindruckende Aufholjagd. In der 67. Minute erzielte Forstner Niklas mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:3. Kurz darauf, in der 70. Minute, gelang Schwaiger ein weiteres Tor für die Gastgeber, was den Spielstand auf 2:3 verkürzte. Und in der 71. Minute konnte Forstner erneut treffen und glich das Spiel mit einem weiteren Tor zum 3:3 aus.

Das Spiel endete schließlich mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten großes kämpferisches Engagement und boten den Zuschauern ein spannendes Fußballspiel. Es war ein Spiel voller Tore, Aufregung und Wendungen, das die Fans bis zum Schluss mitfiebern ließ. Am Ende teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte in einem hochklassigen und unterhaltsamen Fußballspiel.

Am kommenden Sonntag tritt SC Juniors Liezen bei SV Stein/Enns an, während FC MAYRLIFE Ausseerland I zwei Tage zuvor FSV Union Raiffeisen Öblarn empfängt.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui. Wir haben nach der Halbzeit und den 4 Wechseln der Gastgeber aus unerklärlichen Gründen völlig den Faden verloren und auch überhaupt nicht mehr zurück ins Spiel gefunden. Warum wir zwei Gänge zurück geschaltet haben und dann auch nicht mehr zulegen konnten, ist mir unerklärlich. In dieser Verfassung sind wir jedenfalls kein Spitzenteam der Liga und brauchen uns keine Hoffnungen auf die Aufstiegsplätze zu machen, das war von jedem einzelnen zu wenig. Was mich positiv stimmt, ist die Leistung vor Seitenwechsel und der geringe Punkterückstand. Ich hoffe, dass es nur ein einmaliger Ausrutscher war und wir uns ab sofort wieder konzentrieren, wir können es auf jeden Fall besser."

Aufstellungen:

SC Juniors Liezen II: Alexander Manuel Lichtenwöhrer, Nikita Cherepov, Marko Lucic (K), Niklas Christoph Forstner, Dominik Hammer, David Zrno, Manuel Reinbacher, Anes Imamovic, Albin Musliu, Marcel Bischof, Sandro Schweiger



Ersatzspieler: Gabriel Gunjaca, Moritz Buchmann, Ivan Khyzhniak, Rinor Krasniqi, Marko Zelic, Dario Zrno



Trainer: Armin Bleiwerk

FC MAYRLIFE Ausseerland I: David Gabriel , BEd - Michael Machherndl, Kilian Posch, Wolfgang Marl - Simon Perstl, Christian Gamsjäger, Michael Kraft, Alexander Pomberger (K) - David Otter, Jonas Kogler, Ivan Jurisic



Ersatzspieler: Daniel Stöckl, Markus Steiner, Philipp Haupt, Lukas Grill, David Tadic, Lukas Stöckl



Trainer: Martin Mulej

Gebietsliga Enns: SC Juniors Liezen – FC MAYRLIFE Ausseerland I, 3:3 (0:3)

71 Niklas Christoph Forstner 3:3

69 Sandro Schweiger 2:3

67 Niklas Christoph Forstner 1:3

36 David Otter 0:3

13 David Otter 0:2

7 Jonas Kogler 0:1

