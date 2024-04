Hager-Goldtor bringt SV St. Gallen drei Punkte gegen FC Ausseerland

Details Montag, 01. April 2024 19:25

SV St. Gallen trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen FC MAYRLIFE Ausseerland I davon. Vollends überzeugen konnte St. Gallen dabei jedoch nicht. Das Hinspiel hatte FC Ausseerland für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

St. Gallen geht in Führung

Das Spiel beginnt munter. Beide Teams spielen nach vorne. Es war die 26. Minute, als Leon Michael Hager vor 120 Fans einen Treffer für SV St. Gallen sicherstellte - er trifft per Freistoß - der Goalie war zwar noch dran, doch er kann den Treffer nicht verhindern. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. Zur Pause stehen die Ausseer zwei Mal allein vor dem Tor, treffen aber nicht.

Ausseerland riskiert

Im zweiten Durchgang riskieren die Gäste dann mehr. Das ist auch notwendig, wenn es es noch mit Zählbarem klappen soll. Beide Trainer versuchen dann mit Einwechslungen neuen Schwung in Spiel zu bekommenn, es bleibt aber beim knappen Sieg der St. Gallener. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Wer soll St. Gallen noch stoppen? Der Ligaprimus verbuchte gegen Ausseerland die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga Enns weiter an. Die Offensivabteilung von SV St. Gallen funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 31-mal zu. Die Saisonbilanz des Heimteams sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte St. Gallen lediglich eine Niederlage ein. Elf Spiele ist es her, dass SV St. Gallen zuletzt eine Niederlage kassierte.

FC MAYRLIFE Ausseerland I führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. FC Ausseerland klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen St. Gallen war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Am kommenden Sonntag tritt SV St. Gallen bei SV Stein/Enns an, während Ausseerland zwei Tage zuvor Tus Gröbming empfängt.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär St. Gallen): "Wir haben es einfach nicht geschafft konkrete Torchancen herauszuarbeiten. Die zwei Sitzer aus Standards haben wir auch nicht verwertet, St. Gallen hat den Freistoß genützt. Alles in allem kein gutes Spiel von beiden Seiten. Wir müssen nächste Woche einen Zahn zulegen dann wirds auch was mit Punkten."

Aufstellungen:

St. Gallen: Moritz Mayrhofer, Patrick Habinger (K), Jan Stockreiter, Bernhard Wagner, Szilard Szögedi, Martin Banvölgyi, Daniel Fröis, Imre Biro, Oliver Selle, Lukas Mayr, Leon Michael Hager



Ersatzspieler: Marc Luidold, Constantin Hintsteiner, Roman Fösleitner, Marcel Pretschuh, Lucas Berger, Ionut-Gabriel Durlea



Trainer: Lukas Liess

FC MAYRLIFE Ausseerland I: David Gabriel - Johannes Raaijmann, Kilian Posch, Jonas Kogler - Tamas Lazok, Simon Perstl, Philipp Wimmer, Alexander Pomberger (K) - Christian Gamsjäger, David Otter, Nikolaus Eder



Ersatzspieler: Daniel Stöckl, David Tadic, Lukas Grill, Markus Syen, Lukas Stöckl, Wolfgang Marl



Trainer: Martin Mulej

Gebietsliga Enns: SV St. Gallen – FC MAYRLIFE Ausseerland I, 1:0 (1:0)

26 Leon Michael Hager 1:0



