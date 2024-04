Wegen schwerer Verletzung: SV Stein/Enns gegen SV St. Gallen über 30 Minuten unterbrochen

Details Montag, 08. April 2024 20:23

Stein/Enns stellte St. Gallen ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:0 nach Hause. Gegen SV Stein/Enns setzte es für SV St. Gallen eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von St. Gallen ausgegangen. Der Fußball war aber zwischenzeitlich ohne Nebensache. Denn ein Spieler der St. Gallener hatte sich schwer verletzt - Rettung und Notarzt mussten kommen und das Spiel war für eine halbe Stunde unterbrochen.

Bunte Partie, dann Unterbrechung

Sebastian Forstinger brachte Stein/Enns schon in der elften Minute in Front. Die Gäste lassen sich vom Rückstand aber nicht beeindrucken und versuchen ins Spiel zu kommen. In der 21. Minute brachte Martin Langbrucker das Netz für den Gastgeber zum Zappeln - der Ball fällt Langbrucker vor die Füße und dieser lässt sich die Chance nicht entgehen. Dann wird es plötzlich ganz leise auf den Rängen, denn Marcel Pretschuh liegt am Boden und schreit vor Schmerzen. Er stieß bei einem Zweikampf mit einem Gegenspieler zusammen und verletzte sich schwer im Knie. Das Spiel wird sofort unterbrochen und die Rettung samt Notarzt muss kommen. Der Spieler muss sofort ins Spital gebracht werden. Dem Vernehmen nach ist die Saison für den Kicker vorbei. Die LIGAPORTAL-Redaktion wünscht schnelle Genesung.

St. Gallen versucht alles

St. Gallen im zweiten Durchgang weiterhin auf den Anschlusstreffer. Nach einer Flanke in den Strafraum steigt Hintsteiner hoch und köpft den Ball knapp über das Tor. Szögedi zieht dann die Notbremse - ansonsten wäre Schönleiter alleine aufs Tor zugelaufen - und wird dafür mit der roten Karte vom Platz gestellt. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich SV Stein/Enns bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Stein/Enns hat nach dem souveränen Erfolg über St. Gallen weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Angriffsreihe von SV Stein/Enns lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 42 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von Stein/Enns verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Stein/Enns nun schon acht Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Stein/Enns. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV St. Gallen 31 Zähler zu Buche.

SV Stein/Enns tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei Tus Gröbming an. Einen Tag später empfängt St. Gallen TUS KFZ StockCar Ardning.

Stimme zum Spiel:

Lukas Liess (Trainer St. Gallen): "Unsere Gedanken sind bei Marcel. Das war ein ganz schlimmer Zusammenstoß. Man kann dem Gegenspieler keinen Vorwurf machen, auch wenn es ein Foul war. Es war wirklich sehr unglücklich."

Aufstellungen:

Stein/Enns: Dominik Pircher - Bernhard Ladreiter, Simon Schönleitner, Marcel Faninger, Daniel Koch - Dominik Pfennich (K), Rene Gerhard Gutmann, Martin Langbrucker - Sebastian Forstinger, Daniel Schönleitner, Michael Hirz



Ersatzspieler: Romed Siegmund Albrecht, Daniel Schmid, Peter Beham



Trainer: Heinz Binder

St. Gallen: Moritz Mayrhofer, Patrick Habinger (K), Marc Luidold, Bernhard Wagner, Szilard Szögedi, Daniel Fröis, Marcel Pretschuh, Imre Biro, Oliver Selle, Lukas Mayr, Leon Michael Hager



Ersatzspieler: Moritz Obernberger, Constantin Hintsteiner, Jan Stockreiter, Roman Fösleitner, Oliver Fölser, Lucas Berger



Trainer: Lukas Liess , BSc

Gebietsliga Enns: SV Stein/Enns – SV St. Gallen, 2:0 (2:0)

21 Martin Langbrucker 2:0

11 Sebastian Forstinger 1:0

