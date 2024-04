FC Ausseerland feiert klaren Sieg über Tus Ardning

Details Montag, 29. April 2024 17:25

FC Ausseerland setzte sich standesgemäß gegen Ardning mit 4:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Ausseerland kassierte TUS KFZ StockCar Ardning eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte FC MAYRLIFE Ausseerland I die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Führung für Ausseerland

Christian Gamsjäger brachte das Heimteam in der 16. Minute nach vorn - Traumflanke von Perstl auf Otter. Der köpft an die Latte. Gamsjäger muss nur Danke sagen und erzielt sein erstes Kopfballtor im Herrenbereich. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt. Lazok trifft allerdings mit einem Freistoß nur die Latte. Zur Pause trifft Tadic mit einem guten Versuch nur die Stange. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand also nichts mehr.

Klare Sache

Für das 2:0 von FC Ausseerland zeichnete Alexander Pomberger mit dem Kopf verantwortlich (62.). David Otter beseitigte mit seinen Toren (68./78.) die letzten Zweifel am Sieg von Ausseerland. Am Ende kam FC MAYRLIFE Ausseerland I gegen Tus Ardning zu einem verdienten Sieg.

Trotz der drei Zähler machte FC Ausseerland im Klassement keinen Boden gut. Offensiv sticht Ausseerland in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 41 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. FC MAYRLIFE Ausseerland I sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist FC Ausseerland so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Ardning steht nach 16 Spieltagen auf der letzten Tabellenposition. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 60 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Enns fing sich bislang mehr Tore ein. TUS KFZ StockCar Ardning musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Tus Ardning insgesamt auch nur zwei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten Partien hatte Ardning kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von TUS KFZ StockCar Ardning. Nach der Niederlage gegen Ausseerland ist Tus Ardning aktuell das defensivschwächste Team der Gebietsliga Enns.

Am kommenden Samstag tritt FC MAYRLIFE Ausseerland I bei FC Landl an, während Ardning drei Tage zuvor Tus Gröbming empfängt.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute dominiert, haben es aber leider verabsäumt, frühzeitig den Sack zuzumachen. Nach dem Seitenwechsel haben wir noch einen Gang zugelegt und dann auch die notwendigen Tore erzielt.Aber wenn wir mit einem 4:0 nicht mehr zufrieden sind, wäre auch etwas falsch."

Gebietsliga Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland I – TUS KFZ StockCar Ardning, 4:0 (1:0)

78 David Otter 4:0

68 David Otter 3:0

62 Alexander Pomberger 2:0

16 Christian Gamsjäger 1:0

