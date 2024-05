Tus Gröbming beendet zehn Jahre lange Durststrecke bei Tus Ardning

Details Freitag, 03. Mai 2024 15:22

Ein Fußballspiel, das die Fans bis zur letzten Sekunde in Atem hielt, sahen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen von Tus Ardning und Tus Gröbming. Die Gäste gingen mit einem knappen 3:2 als Sieger vom Platz, nachdem das Spiel fast die gesamte Zeit über hart umkämpft war. Die Führung wechselte, und beide Teams zeigten, warum sie zu den spannendsten Mannschaften der Liga gehören. Es ist übrigens der erste Sieg einer Gröbminger Mannschaft auf Ardninger Boden seit 2014.

Früher Führungstreffer setzt Ardning unter Druck

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Tus Gröbming bereits in der 13. Minute durch Yannik Suchanek in Führung ging. Dieser frühe Treffer setzte Tus Ardning unter Druck und zwang sie, offensiver zu spielen. Gröbming nutzte die sich bietenden Räume geschickt aus und konnte in der 29. Minute durch Andreas Spanberger auf 2:0 erhöhen. Die Ardninger zeigten sich jedoch nicht geschockt und fanden in der 34. Minute durch Ron Lampel den Weg zurück ins Spiel. Sein Tor zum 1:2 sorgte für neuen Schwung und Hoffnung auf Seiten der Heimmannschaft.

Spannende Schlussphase mit Last-Minute-Tor

Die zweite Halbzeit gestaltete sich zunächst ohne weitere Tore, obwohl beide Teams ihre Chancen hatten. In der 77. Minute gelang es Simon Schnepfleitner von Tus Gröbming, die Führung auf 3:1 auszubauen, was wie die Vorentscheidung in diesem Spiel wirkte. Die Ardninger gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften weiter um jeden Ball. Diese Hartnäckigkeit wurde in der 90. Minute belohnt, als Johann Mündler einen Elfmeter zum 2:3 verwandelte. Dieses Tor war das Ergebnis einer umstrittenen Aktion eines Gröbminger Spielers, die letztlich zum Strafstoß führte. Trotz dieses späten Treffers und einer intensiven Nachspielzeit gelang es Ardning nicht mehr, das Spiel zu drehen.

Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für Tus Gröbming, was die Zuschauer mit gemischten Gefühlen zurückließ. Während die Gäste ihren knappen Sieg feiern konnten, mussten sich die Ardninger trotz einer starken Leistung und eines beeindruckenden Comeback-Versuchs geschlagen geben. Dieses Spiel wird sicherlich als eines der aufregendsten der Saison in Erinnerung bleiben, nicht zuletzt wegen der dramatischen und spannenden Schlussphase.

Stimme zum Spiel:

Nikola Tokic (Trainer Gröbming): "Es war ein, wie erwartet, schweres Spiel! Obwohl wir über die gesamte Spielzeit das bessere Team waren, war es nicht einfach, das Spiel zu gewinnen. Die Ardninger Jungs haben alles gegeben und alles versucht, um die Partie zu drehen! Meine Jungs haben den Kampf angenommen und das Ergebnis waren dann die 3 Punkte. Erfreulich ist, dass sich keiner verletzt hat und wir freuen uns schon auf das nächste Spiel, wieder auswärts gegen Ramsau. An dieser Stelle möchte ich meinen Jungs, für die bisher erbrachten Leistungen, ein Riesenlob aussprechen. Wir sind ein junges Team mit viel Potential und es macht mir sehr viel Spaß, diesen Jungs beim Fußballspielen zuzuschauen!"

Aufstellungen:

TUS KFZ StockCar Ardning: Patrick Klinser, Manuel Riegler, Steven Rinalda (K), Josef Harald Pretschuh, Jürgen Spreitzer, Dominik Berger, Ron Lampel, Aron Urban, Manuel Kapeller, Christopher Nagler, Fabian Hüfinger



Ersatzspieler: Alexander Blamauer, Johann Mündler, Andre Spitzer, Johannes Stadler, Noah Urban, Martin Zechner



Trainer: Rene Polz

TUS Mazda Landl Gröbming: David Pirifellner - Matteo Tokic, Paul Kerschbaumer - gugu, Sebastian Atzlinger - Lukas Krammer, Markus Felsner (K), Yannik Suchanek, Maximilian Grassegger, Elias Luca Herdy - Andreas Spanberger, Simon Schnepfleitner



Ersatzspieler: Florian Hirz, Noel Gruber-Pfandl, Lorenz Maderebner, Leo Brtan, Manuel Schwab, Bastian Rauch



Trainer: Nikola Tokic

Gebietsliga Enns: Ardning : Gröbming - 2:3 (1:2)

92 Johann Mündler 2:3

77 Simon Schnepfleitner 1:3

34 Ron Lampel 1:2

29 Andreas Spanberger 0:2

13 Yannik Suchanek 0:1

