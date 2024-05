FSV Öblarn feiert Kantersieg bei Tus Gröbming

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:10

In einer beeindruckenden Vorstellung dominierte der FSV Öblarn das Spiel gegen Tus Gröbming mit einem klaren 0:4. Die Gäste zeigten von Beginn an eine starke Leistung und konnten sich durch effektives Zusammenspiel und präzise Abschlüsse durchsetzen. Mit diesem Sieg unterstrich der FSV Öblarn einmal mehr seine Ambitionen in der Gebietsliga Enns.

Früher Vorsprung

Die Partie begann energiegeladen. Tus Gröbming, das Heimteam, versuchte früh im Spiel, den Rhythmus zu finden, doch der FSV Öblarn erwischte den besseren Start. Bereits in der 14. Minute konnte Eliah Schweiger nach einem schön ausgeführten Freistoß das erste Tor für die Gäste erzielen. Dieser frühe Treffer gab Öblarn sichtlich Selbstvertrauen, während Gröbming versuchte, sich neu zu organisieren.

Die Situation verschärfte sich für Tus Gröbming in der 39. Minute, als Rade Panic für den FSV Öblarn das zweite Tor erzielte. Die Zuschauer sahen, wie Panic mit einem präzisen Schuss ins Netz traf, kurz nachdem ein Elfmeter für Öblarn gepfiffen wurde. Mit einem 0:2-Rückstand ging Tus Gröbming in die Halbzeitpause, während FSV Öblarn seine Führung genoss.

Öblarn kontrolliert Spielgeschehen

Nach der Pause suchte Tus Gröbming nach Wegen, um ins Spiel zurückzukommen, doch die Hoffnungen wurden schnell zunichte gemacht. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Kosovar Rexhepi in der 59. Minute auf 0:3 für den FSV Öblarn. Dieses Tor, ausgeführt mit großer Präzision, zeigte die Entschlossenheit und Effizienz von Öblarns Offensive.

In der weiteren Spielzeit kontrollierte der FSV Öblarn das Spielgeschehen und ließ wenig Raum für Tus Gröbming, um ernsthafte Bedrohungen zu entwickeln. Die Defensive der Gäste stand sicher und kompakt, was es den Gastgebern schwer machte, klare Chancen zu kreieren. Das letzte Tor des Spiels fiel in der 80. Minute, als Philipp Maik Zoerweg den Ball für Öblarn zum 0:4-Endstand ins Netz legte. Mit diesem Tor unterstrich der FSV Öblarn seine Überlegenheit an diesem Spieltag.

Stimme zum Spiel:

Nikola Tokic (Trainer Gröbming): "Wir konnten unsere gewohnte Heimstärke nicht aufrufen. Öblarn hat unsere Geschenke dankend angenommen und ging am Ende als verdinter Sieger vom Platz. Wir werden das Spiel analysieren und eine Lehre daraus ziehen. Momentan werden wir für jeden Fehler sofort bestraft. Zum x-ten Mal, wir haben eine junge Mannschaft mit viel Potential. Alles im Leben braucht seine Zeit, so meine Jungs auch. Wir werden weiter arbeiten und unser Bestes geben. Es stehen noch 2 Spiele an, welche wir bestmöglich absolvieren möchten."

Aufstellungen:

TUS Mazda Landl Gröbming: David Pirifellner - Matteo Tokic, Lukas Krammer, Sebastian Atzlinger, Fabian Schwarzkogler - Clemens Schwab, Markus Felsner (K), Yannik Suchanek, Maximilian Grassegger - Andreas Spanberger, Simon Schnepfleitner



Ersatzspieler: Florian Hirz, Manuel Schwab, Lorenz Maderebner, Noel Gruber-Pfandl, Paul Kerschbaumer - gugu, Leo Brtan



Trainer: Nikola Tokic

FSV Union Raiffeisen Öblarn: Raphael Radlingmaier, Rade Panic, Philipp Maik Zoerweg, Dion Schwaiger-Fellinger, Christoph Schachner (K), Kosovar Rexhepi, Bojan Panic, Eliah Schweiger, Tamas Horvath, Fabian Ludwig Kiendler, Fabian Mühlbacher



Ersatzspieler: Johannes Gruber, Michael Walter, Zsolt Csirinyi, Benjamin Mayer, Lukas Pötsch



Trainer: Zsolt Csirinyi

Gebietsliga Enns: Gröbming : Öblarn - 0:4 (0:2)

80 Philipp Maik Zoerweg 0:4

59 Kosovar Rexhepi 0:3

39 Rade Panic 0:2

14 Eliah Schweiger 0:1

