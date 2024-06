FC Ausseerland bezwingt ESV Lok Selzthal mit 3:2

Details Freitag, 07. Juni 2024 21:01

Der FC Ausseerland setzte sich am Freitagabend in der 22. Runde der Gebietsliga Enns gegen den ESV Lok Selzthal mit 3:2 durch. Das Spiel war geprägt von intensiven Momenten und zahlreichen Torchancen. Das Spiel war bis zur letzten Minute spannend. Die Ausseer drehten das Spiel nach 0:1-Rückstand noch.

Früher Rückstand und beeindruckende Aufholjagd

Das Spiel begann mit einem furiosen Start beider Teams. Bereits in der dritten Minute hatte der FC Ausseerland durch David Otter eine große Chance, als dieser den Ball an die Querlatte setzte. Doch der ESV Lok Selzthal hielt dagegen und zeigte sich in der 36. Minute erstmals gefährlich vor dem Tor. Ein satter Schuss von Simon März brachte den ESV Lok Selzthal mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Rückstand setzte den FC Ausseerland unter Druck, doch die Mannschaft blieb unbeeindruckt und arbeitete weiter hart.

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Angriff des FC Ausseerland. In der 49. Minute gelang Alexander Pomberger der Ausgleich zum 1:1, nachdem der Torhüter von Lok Selzthal einen groben Fehler begangen hatte. Dieses Tor brachte neuen Schwung in das Spiel der Hausherren. Bereits in der 65. Minute war es erneut David Otter, der den FC Ausseerland mit 2:1 in Führung brachte. Nur eine Minute später erzielte Otter ein Tor aus 30 Metern Entfernung, das die Führung auf 3:1 ausbaute. Die Fans des FC Ausseerland waren außer sich vor Freude.

Spannende Schlussphase und dramatischer Sieg

Doch der ESV Lok Selzthal gab sich nicht geschlagen. In der 86. Minute verkürzte die Gastmannschaft durch Marc Justich auf 3:2 und machte das Spiel erneut spannend. Der FC Ausseerland musste in den letzten Minuten noch einmal alles geben, um den knappen Vorsprung zu verteidigen. In der Nachspielzeit kam es zu noch zu weiteren heißen Szenen im Strafraum beider Teams, doch schließlich ertönte der Schlusspfiff in der 95. Minute, und der FC Ausseerland konnte sich über einen hart erkämpften 3:2-Sieg freuen.

Dieser Erfolg war ein weiterer Beweis für die starke Form des FC Ausseerland. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von David Otter, der mit seinen beiden Toren maßgeblich zum Sieg beigetragen hat. Die Mannschaft von Trainer Martin Mulej zeigte Moral und kämpfte sich nach einem frühen Rückstand zurück ins Spiel. Auch der ESV Lok Selzthal bewies großen Kampfgeist und machte es dem FC Ausseerland bis zur letzten Minute schwer.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Wewa bua (2290 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Wewa bua mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.