FC Ramsau deklassiert FC Schladming Juniors mit 8:0

Der FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau setzte sich in einem einseitigen Spiel der 22. Runde der Gebietsliga Enns eindrucksvoll gegen die FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors durch. Die Gäste dominierten von Beginn an und ließen dem Heimteam keine Chance. Mit einem Halbzeitstand von 4:0 und einem Endergebnis von 8:0 unterstrichen die Ramsauer ihre Überlegenheit.

Blitzstart für den FC Ramsau

Das Spiel begann umgehend mit einem Paukenschlag. Bereits in der 12. Minute erzielte Noah Geihseder das 1:0 für den FC Ramsau. Ein Fehler in der Hintermannschaft der Schladminger wurde von den Gästen eiskalt ausgenutzt. Nur eine Minute später erhöhte Michael Simonlehner auf 2:0, als er eine Unsicherheit der Gastgeber geschickt nutzte.

Die Ramsauer Fans kamen voll auf ihre Kosten und feierten jeden Angriff ihrer Mannschaft. In der 14. Minute sorgte ein emotionaler Moment für Gänsehautstimmung im Stadion, als Ramsaus Kapitän Sebastian Scholz im letzten Meisterschaftsspiel seiner Karriere unter großem Beifall beider Teams ausgewechselt wurde.

Der FC Ramsau ließ nicht locker und drängte weiter auf das Tor der Schladminger. In der 19. Minute sorgte Finn Jonas Seggl mit einem präzisen Abschluss für das 3:0. Die Überlegenheit der Gäste war nun mehr als deutlich zu spüren. Nur wenige Minuten später, in der 44. Minute, markierte Michael Simonlehner mit seinem zweiten Treffer das 4:0, womit der Halbzeitstand besiegelt war.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzten die Gäste ihre dominante Vorstellung fort. Bereits in der 48. Minute gelang Andreas Angerer das 5:0. Die Schladming Juniors hatten dem Ansturm der Ramsauer nichts entgegenzusetzen. Ein weiterer Treffer von Michael Simonlehner in der 56. Minute zum 6:0 untermauerte die Spielfreude des FC Ramsau.

Die Ramsauer Fans unterstützten ihr Team lautstark und sorgten für eine beeindruckende Atmosphäre im Stadion. Das Heimteam konnte den Angriffen der Gäste kaum etwas entgegensetzen, und so war es wenig überraschend, dass Andreas Angerer in der 84. Minute zum 7:0 traf. Der Schlusspunkt der Partie wurde von Noah Geihseder in der 87. Minute gesetzt, als er mit seinem zweiten Treffer den 8:0-Endstand besiegelte.

Die FC Schladming Juniors zeigten sich zwar bemüht, konnten aber zu keinem Zeitpunkt des Spiels echte Gefahr für das Tor von Ramsau-Keeper Roland Stocker erzeugen. Einzig in der 25. Minute kamen sie erstmals in den Strafraum der Gäste, doch wirklich gefährlich wurde es nicht.

Der FC Ramsau präsentierte sich in diesem Spiel in bestechender Form und ließ den Schladming Juniors keine Chance. Mit diesem überzeugenden Sieg sicherten sich die Ramsauer drei wichtige Punkte und festigten ihre Position in der Tabelle der Gebietsliga Enns.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hans (3975 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hans mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.